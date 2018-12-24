جمعی از فعالان محیط زیست در نامه‌ای به دادستانی استان زنجان نسبت به مشکلات و قانون شکنی‌های سدهای در دست اجرا در این استان هشدار دادند. متن این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار مهر، قرار گرفته به شرح زیر است:

طبق بررسی‌ها و پیگیری‌ها از سازمان‌های مسئول در زمینه طرح‌های سدسازی استان، مشکلات زیادی از نظر رعایت نشدن قوانین و تهدید شدن شئونات زندگی شهروندان به وجود آمده است. از این رو برخی از موارد مشخص را در این زمینه به استحضار عالی می‌رساند.

۱- یکی از طرح‌های سدسازی استان، طرح سد مشمپا است که مجوز لازم محیط زیستی را ندارد و با این وجود بودجه‌های هنگفتی را صرف کرده است. همین سد مشکلات دیگری نیز دارد. از جمله این که منطقه احداث آن دارای مواد نمکی زیادی است که خطر شور شدن آب و خاک را به همراه دارد و احداث این سد می‌تواند باعث به خطر افتادن آب و خاک منطقه شود. اما تاکنون دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به این مشکلات رسیدگی نکرده‌اند. متخصصین متعددی می‌گویند که این سد بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های علمی طراحی شده است و مسئولان پاسخگوی متخصصین نیستند.

۲- سد مراش هم سدی دیگر است که در استان زنجان و در شهرستان ماه نشان در حال ساخته شدن است. آن چنان که مسئولین محیط زیست نیز در طی سال‌های گذشته اعلام کرده‌اند، ساختن این سد هم بدون داشتن مجوز نهایی شروع شده است و تخریب مناطق محیط زیستی با ارزش و اراضی ملی گسترده‌ای را باعث شده است. این سد هم مشکلات فنی زیادی دارد و آن چنان که بسیاری از متخصصین اعلام کرده‌اند طراحی آن نیز مشکلات فنی زیادی دارد که مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است.

3- سد ایالو هم سد دیگری است که بدون مجوز محیط زیستی به مرحله احداث وارد شده است. طبق اظهارات مقام‌های مسئول محیط زیست و کارشناس‌های مستقل، این سد هیچ یک از مراحل قانونی محیط زیستی را طی نکرده است و حتی توجیه واقعی آن نامعلوم است. استاندار زنجان و بسیاری از مسئولان دیگر در سال ۱۳۹۶ نامه جمعی از دوستداران محیط زیست را در اعتراض به احداث غیرقانونی این سد دریافته کرده‌اند و از آن‌ها خواسته شده است که به تخلف‌های اتفاق افتاده در جریان این طرح رسیدگی کنند ولی تا کنون هیچ ارگانی پاسخگو نبوده است.

ذکر این نکته هم دارای اهمیت است که طبق بررسی‌های کارشناسی، تامین آب شرب و بهداشت مردم استان از راه‌ها و شیوه‌های کم هزینه‌تر، کم خطرتر و با اطمینان بیشتر ممکن است. بر اساس مواردی که بیان شد، خواهشمند است در راستای حفظ حقوق مردم و جلوگیری از سوء استفاده‌های ممکن در جریان اجرای ۳ طرح یاد شده و از بین رفتن انفال و نعمت‌های خدادادی در طبیعت، رسیدگی لازم را مبذول فرموده و عدم انجام وظایف قانونی و یا نادیده گرفتن قوانین و مقررات را توسط مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی پیگیری فرمایید.

رونوشت:

- وزیر محترم نیرو جهت استحضار و رسیدگی به اقدام‌های غیرقانونی در پرونده طرح‌های یاد شده و اعلام پاسخ و رسیدگی به عملکرد شرکت آب منطقه‌ای زنجان درباره منطبق نبودن اقدام‌ها با قانون در طرح‌های مذکور

- رییس محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور جهت استحضار و رسیدگی به علل عدم اقدام‌های موثر و مسئولانه در مورد طرح‌های مذکور و صدور دستورهای اکید به مسئولان محیط زیستی مرتبط برای جلوگیری از ادامه تخریب محیط زیست و پیگیری برای رسیدگی به تخلف‌های محیط زیستی این طرح‌ها

- استاندار محترم زنجان جهت استحضار و رسیدگی و پاسخگویی در خصوص چگونگی انجام عملیات اجرایی سدهای یاد شده بدون مجوزها و بررسی‌های اطمینان بخش لازم

- رییس کل محترم دادگستری استان زنجان جهت استحضار و پیگیری احقاق حقوق شهروندان زنجانی

- رییس محترم سازمان بازرسی کل استان زنجان جهت استحضار و رسیدگی به نقض قوانین و مقررات در طرح‌های مذکور

- مدیرکل محترم دیوان محاسبات استان زنجان جهت استحضار و رسیدگی به اجرای قوانین به خصوص هزینه کرد از بیت المال برای طرح‌های مذکور بدون داشتن مجوزهای محیط زیستی

- رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان جهت استحضار و رسیدگی و پاسخگویی به قوانین بودجه‌ای و برنامه‌ای با توجه به مشکلات فنی و محیط زیستی طرح‌های مذکور و تخصیص بودجه به آن‌ها

- مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست زنجان جهت استحضار و پاسخگویی درباره عدم جلوگیری موثر از اجرای طرح‌های مذکور و ارائه برنامه مشخص درباره نحوه پیشگیری از تداوم این طرح‌های آسیب رسان در آینده و جبران لطمه‌های وارد شده

- مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه‌ای زنجان جهت استحضار و ارائه پاسخ درباره علت انجام هزینه‌های کلان در طرح‌های فاقد مجوز محیط زیستی و ایجاد تخریب‌های گسترده

- مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان جهت استحضار و رسیدگی به موضوع آسیب‌های وارده بر سایت‌های باستانی که در اثر ساخت این سدها به وقوع خواهد پیوست

- خبرگزاری‌های رسمی محترم جهت استحضار، اطلاع رسانی و پیگیری

- نشریات رسمی سراسری و استانی جهت استحضار، اطلاع رسانی و پیگیری