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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۲

کنفرانس بین‌المللی فلسطین-48

رمضان عبدالله: برگزاری کنفرانس فلسطین پاسخی مناسب به رژیم صهیونیستی بود

رمضان عبدالله: برگزاری کنفرانس فلسطین پاسخی مناسب به رژیم صهیونیستی بود

دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس حمایت از فلسطین در تهران را پاسخ قاطع و مناسبی به اردوگاه حامیان رژیم صهیونیستی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان عبدالله در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تلاش های مستمر و پرحجم آمریکا، غرب و حامیان رژیم صهیونیستی برای بازسازی چهره شکست خورده و تحقیر شده این رژیم گفت: گردهمایی صدها شخصیت آزاده و مردمی طرفدار مقاومت در تهران نشان داد ایده مقاومت نه تنها در میدان نبرد بلکه در عرصه افکار عمومی و حمایت های مردمی نیز برنده میدان است.

دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین مانورهای سیاسی و تبلیغاتی و عوام فریبانه حامیانه رژیم صهیونیستی را نیز همچون معرکه جنگ غزه محکوم به شکست دانست و گفت: فصاحت و بدنامی این رژیم و عوامل آن عمیق تر از آن است که این مانورها بتواند آن را جبران کند.

سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی نیز در این دیدار ظرفیت های سیاسی و مردمی مقاومت را نیز همچون توان و اراده آهنین آن در معرکه درگیری نظامی بسیار فراوان خواند و گفت: مقابله با تکیه بر این سرمایه عظیم همواره چالشی بزرگ برای زورگویان و مستکبران و اشغالگران است.

کد مطلب 844029

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