به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی هند در بخش انفرادی با درخشش مهران احدی همراه بود.

امروز در این مرحله از مسابقات مهران احدی که رده 351 فدراسیون بین المللی تنیس روی میز (ITTF ) را در اختیار دارد در دیدار با "کمال آچانتا" از هند به پیروزی 4 بر 3 دست یافت. این در حالی است که"آچانتا" با 277 رده اختلاف در جایگاه 74 رنکینگ فدراسیون بین‌المللی تنیس روی میز قرار دارد. در این دیدار ملی‌پوش پینگ‎پنگ‎باز کشورمان گیم‌های اول، دوم و چهارم را به حریف واگذار کرد اما در سایر گیم‌ها به برتری (11 بر3)، (11 بر 4)، (13 بر 11) و (11 بر 9) دست یافت تا راهی مرحله یک چهارم نهایی شود.

امروز همچنین محمدرضا اخلاق‌پسند با نتیجه 4 بر صفر "پات هیک متا" دیگر نماینده کشور میزبان را از پیش‌رو برداشت. اخلاق پسند به‌ترتیب با نتایج (11 بر 2)، (11 بر 6)، (11 بر 6) و (11 بر 3) به پیروزی دست یافت. اما محمد بایرامپور دیگر پینگ‌پنگ باز ایران دیدار مقابل "مالیانگ" از مالزی را با نتیجه صفر بر 4 واگذار کرد و از صعود به جمع 8 بازیکن برتر بازماند.

اما امشب در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های تنیس روی میز پروتور جهانی که در شهر "ایندوره" هند جریان دارد مهران احدی به مصاف پینگ‌پنگ سنگاپوری به نام "لی کای" می‌رود که رده 177 را در اختیار دارد. محمدرضا اخلاق‌پسند هم که صاحب رنکینگ 322 است مقابل "گائو نینگ" بازیکن مطرح سنگاپور که رده 22 جهان را در اختیار دارد قرارمی‌گیرد.