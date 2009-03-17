به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) در نشست آتی اعضای کمیته مسابقات که البته هنوز زمان دقیق آن مشخص نشده است در خصوص پیشنهاد کشورمان مبنی حضور دو تیم ایرانی در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا تصمیمگیری می کند. البته طبق قوانین AVC به غیر از کشور میزبان، سایر کشورهای شرکتکننده درمسابقات جام باشگاههای مجاز به معرفی تنها یک نماینده برای حضور در این رقابتها هستند با این حال سعید درخشنده دبیر فدراسیون والیبال کشورمان و عضو کمیته مسابقات کنفدراسیون والیبال آسیا نسبت به مثبت بودن نتیجه بررسیها و موافقت نهایی AVC نسبت به این پیشنهاد امید زیادی دارد.
درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته مسابقات AVC موافقت ضمنی خود را با این پیشنهاد اعلام کرده است اما در نهایت اعزام نماینده دوم ایران به پیکارهای قهرمانی باشگاههای آسیا منوط به تصویب این طرح در هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیاست.
وی تصریح کرد: البته پیشنهاد ما تنها مربوط افزایش سهمیه تیمهای ایرانی نیست. فدراسیون والیبال ایران خواهان این است شرایط اعزام بیش از یک نماینده به مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا برای هر کشوری که لیگ منظم و حرفهای دارد، فراهم شود.
دبیرفدراسیون والیبال ایران اظهارداشت: ایران در میان دیگر کشورهای آسیای میانه برتری کاملا محسوسی دارد. اما هستند کشورهایی از دیگر مناطق قاره که همچون ایران دارای رقابتهای باشگاهی منظم و پتانسیلهای توانا هستند. اینگونه کشورها استحقاق آن را دارند که با دو نماینده از در رقابتهای آسیایی حضور داشته باشند.
" در صورت استقبال از پیشنهاد ایران و موافقت با آن، و البته با توجه به کنارهگیری سایپا از فعالیتهای والیبال نماینده دوم ایران به چه صورت معرفی میشود"؟
درخشنده در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر تصریح کرد: انحلال سایپا زمانی قابل تائید است که نامه رسمی آن به فدراسیون والیبال ارسال شود. فدراسیون والیبال هیچگونه اطلاعیه رسمی در این زمینه دریافت نکرده است. پس در حال حاضر سایپا تیم دوم ایران است و این شانس را دارد تا به عنوان نماینده دوم ایران به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شود.
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