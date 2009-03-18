72 نفر مصدوم در چهارشنبه آخر سال استان زنجان

ایرج رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: طی شب چهارشنبه آخرسال در استان زنجان 72 نفر به مراکز درمانی استان زنجان بر اثر سوختگی ناشی از مواد محترقه مراجعه کرند که بخش عمده مراجعه کندگان دچار مصدومیت از ناحیه چشم بودند.

وی بیشترین تعداد آمار مصدومین را مربوط به شهر زنجان با 40 نفر مصدوم عنوان کرد و افزود: خوشبختانه امسال با توجه به فرهنگ سازی صورت گرفته توسط رسانه ها و صدا و سیما شهروندان از مواد محترقه استاندارد استفاده کردند که این امر موجب حاد نبودن مصدومیتها شده است.

رحمانی افزود: 85 درصد مصدومین به صورت سرپایی معالجه شدند.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در عین حال با اشاره به رشد آمار مصدومین نسبت به سال گذشته یادآور شد: سال گذشته تنها 30 نفر در چهارشنبه سوری مصدوم داشتیم که این امر امسال با رشد دو برابری به 72 نفر مصدوم افزایش یافت.

همچنین مدیرعامل سازمان آتش نشانی استان زنجان از سپری شدن چهارشنبه آخر سال این استان خبر داد و گفت: امسال با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته خوشبختانه شاهد مسئله ای حاد در استان نبودیم.

حمید یاختی فر افزود: تنها چند مورد آتش زدن لاسیتک اتومبیل بود که این آتش سوزیها با حضور اکیپ آتش نشانی در محل خاموش شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان گفت: این سازمان در شب چهارشنبه سوری 71 نیروی عملیاتی و اداری از ساعت 16 تا 23 در چهار ایستگاه مستقر کرده بود.