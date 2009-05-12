به عنوان یک بسیجی حافظ آزادی های مصرح در قانون اساسی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، میرحسین موسوی بعد از ظهر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز در سالن فجر این دانشگاه به پرسشهای آنها پاسخ داد.

وی در پاسخ به سئوالی در باره وضعیت اقتصادی کشور با اشاره به اخبار منتشر شده در مورد استعفای رئیس بانک مرکزی گفت: امیدوارم این خبر دروغ باشد چون ما خیرخواه کشور هستیم ولی باید از دشمنان (آمریکا) یاد بگیریم که کمتر از 10 سال یک مدیر بانک مرکزی را عوض نمی­کنند. یکی از قدرت آنها در همین مسئله یعنی ثبات در مدیریت، ثبات در سیاست ها و احترام به مدیران است.

وی افزود: اینکه درسطحی علنی یا ملی یک مقام می گوید گوش فلان مدیر یا وزیر را می پیچانم چه معنی دارد؟ آیا این طرز صحبت کردن با مدیران کشور است؟ ادبیات ما عوض شده است و این ادبیات باید اصلاح شود.

وی افزود: مهمترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است که این یعنی سفره و امنیت مردم . مجموعه بانک مرکزی باید از طریق شورای پول و اعتبار بر این امور نظارت کند اما وقتی شما برخلاف قانون این شورا را منحل می کنید مجلس هم مخالف می کند و موضوع به مجمع می رود و مجمع حتی می گوید باید 18 شورای دیگر هم احیا شود ولی شما گوش نمی کنید نتیجه این می­شود که سفره مردم هر روز کوچکتر و امنیت مردم نیز کمتر می شود.

موسوی در پاسخ به سئوالی در مورد شعار بازگشت به قانون و نهادهای موازی با قانون که ظاهری قانونی ندارند گفت: هر نقطه عزیمتی برای تحقق کرامت انسانی از مسیر اجرای قانون می گذرد اگر چه اجرای صوری این قانون باشد. برای هر نوع تحول باید این مسیر را طی کنیم. ممکن است حتی مضمون قانون را خلاف وجدان عمومی بدانیم اما وجدان عمومی حکم می کند که همین قانون را اجرا کنیم.

موسوی در پاسخ به سئوالی در مورد تخلفات دولت نهم در امر بودجه و ادعای گم شدن چند میلیارد دلار گفت: یکی از وظایف مجلس برای کنترل و هدایت قدرت مسئله بودجه است و اختیاراتی که مجلس در این موضوع دارد با هیچ دستگاهی قابل قیاس نیست و بر اساس قانون، دیوان محاسبات هر ساله بودجه را مورد مطالعه قرار می دهد اما وقتی سازمان مدیریت منحل می­شود درقدم بعدی شوراهای اداری را منحل می کنند، ردیف بودجه ها را عوض می­کنند امکان نظارت ازبین می برند و دیوان محاسبات گزارش می دهد که فقط در اجرای یک بودجه سالانه هزاران تخلف انجام شده و میلیاردها دلار گم شده است . ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات که شما امروز می بینید ناشی از همین روحیه است و من آن را اصلاح می کنم.

نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سئوال یکی از حضار مبنی بر اینکه نظر صریح شما در مورد نهضت آزادی چیست گفت: شما شاهد بودید که در درگذشت مهندس بازرگان و دکتر سحابی ، رهبر انقلاب و شخصیت های نظام تسلیت گفتند اگر این افراد کافر و خائن بودند چرا برای درگذشت آنها پیام تسلیت دادند.

نخست وزیر دوران دفاع مقدس افزود: بحث اختلافات سیاسی نباید به جایی برده شود که آخرت خودمان را به خطر بیاندازیم.

وی در پاسخ به این سئوال که شما چه تفاوتی با خاتمی دارید گفت: من 30 سال است که با آقای خاتمی دوست و همکار هستم ، ما در بسیاری از مسیرها و راهها و اهداف نزدیک هم هستیم . بیانیه­ی مفصلی که ایشان دادند و جوابی که بنده دادم به اندازه کافی این مسئله را باز می کند.

موسوی با بیان اینکه نباید بین نیروهای انقلاب شبهه ایجاد شود، گفت: این کارها واقعا نتیجه ای ندارد . آقای خاتمی از بنده حمایت می کنند و بنده از این حمایت مفتخرم و آقای هاشمی هم همین طور و من شما را دعوت می کنم به حمایت از خودم و از این مسئله استقبال می کنم.

در این هنگام تعدادی از حضار شعارهایی علیه بسیج سر دادند که موسوی گفت: بسیج حافظ ارزشهاست و از همه قشرهاست. بسیجی ها اول انقلاب به جبهه رفتند و حتی بعضی ها بی نام و نشان رفتند چون نمی خواستند جنازه شان پیدا شود.بسیج باید یک ویژگی هایی داشته باشد که اگر داشته باشد مورد احترام ماست. مثلا حراست ازانقلاب، حراست از ناموس و آبروی مردم، فراتر از جناح ها حرکت کردن و عدم دخالت نظامیان در امر انتخابات. ما این بسیجی را دوست داریم ، بسیجی واقعی احترام برادر و دوست دانشجویش را نگه می دارد و از آزادی های دانشجو دفاع می کند.

میرحسین موسوی گفت: من خودم را بسیجی می دانم و به عنوان یک بسیجی حافظ آزادی های مصرح در قانون اساسی هستم. بسیجی در دانشگاه فضای امنیتی ایجاد نمی کند و بنده هنوز لباس بسیجی ام را حفظ کرده ام و خودم را یک بسیجی می دانم.

موسوی در پاسخ به سئوالی در خصوص علل سکوت 20 ساله خود گفت: درمقاطعی که همه ساکت بودند من ساکت نبودم مثلا در مورد تسویه های وسیعی که در خصوص تعیین صلاحیت های مجلس صورت گرفت اعتراض کردم و ساکت نبودم. وی خاطرنشان کرد: من در این مدت در معرض محرومیت از فضای رسانه ای بودم اما در جاهایی که می توانستم حرف بزنم حرف زده ام.

میر حسین موسوی خود را مدافع آزادی اندیشه و عقیده و بیان معرفی کرد و گفت: شما در مجموعه نطق ها ، کتاب ها و نوشته های من جز این را نمی بینید.

وی درپاسخ به سئوالی درخصوص اعدام های اول انقلاب و سال 67 گفت: باید بافت، ساختار و چارچوب نظام را تشخیص بدهید و هر کس را در جای خود قرار دهید و آن گاه سئوال کنید شما می توانید از من در مورد سیاست های 8 سال دفاع مقدس که دولت با همه توان و جان با کمک ملت برای دفاع از سرزمین مقدس ایستادگی کرد و بارها مورد تایید رهبر انقلاب و رزمندگان قرار گرفت سئوال کنید ولی راجع به قوه قضائیه نمی توانم پاسخ بدهم. من به عنوان عضو شورای انقلاب ، وزیر خارجه و نخست وزیر شهادت می دهم که آن آزادی هایی که منجر به مناظره زنده شهید بهشتی با امثال دکتر پیمان ، کیانوری و چریک های فدایی خلق شد باید بررسی کنیم که چه کسانی این آزادی را تنگ کردند.وقتی بدن مطهری ها و بهشتی ها واعضای حزب جمهوری را قطعه قطعه کردند و فضای ترور را حاکم کردند محدودیت آزادی پیامد آن بود. این مسئله را باید نسل جوان بررسی کند. من نمی توانم شبی را که به حزب جمهوری اسلامی رفتم و بدن 72 نفر از دوستانم را که زیر آوار بودند، را فراموش کنم.

به گزارش مهر ، میر حسین موسوی افزود: البته حرف های من به آن معنا نیست که اگر خلافی صورت گرفته باشد از آن دفاع کنم.

درادامه این نشست دانشجویی دکتر زهرا رهنورد همسرموسوی نیز سخنرانی کوتاهی ایراد کرد و گفت: از رئیس جمهور دهم انتظارمی رود که همه امکانات سخن گفتن را در آزاد ترین شرایط فراهم کند و ستاره داران را دوباره به شرایط عادی بازگرداند.