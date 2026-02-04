جشن ازدواج جمعی ۵۷ زوج ارتشی در اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ازدواج دسته‌جمعی ۵۷ زوج از کارکنان پایور نیروی زمینی ارتش و فرزندان به میزبانی ارشد نظامی ارتش در منطقه اصفهان بعدازظهر چهارشنبه برگزار شد.

این مراسم که با حضور جمعی از فرماندهان یگان های عمده ارتش در منطقه اصفهان همراه بود ،حال‌ و هوایی از عشق، سادگی و معنویت را در محیطی نظامی رقم زد.

در این مراسم امیر سرتیپ دوم محسن کرمی ،ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری ضمن تبریک ولادت امام زمان (عج) و چهل و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، گفت: اسلام برای ازدواج جایگاهی قدسی قائل است و به حسن خلق، حفظ حرمت، مدارا کردن، مناعت طبع و پرهیز ،قناعت و .... توصیه کرده است.

وی ادامه داد: ازدواج آسان همواره مورد تاکید فرمانده معظم کل قوا و رهبر معظم انقلاب بوده و در همین راستا طرح پیوند آسمانی در راستای ارتقای توان رزمی، منزلت و معیشت کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال اجراست.

امیر کرمی افزود: خانواده نقش اساسی دارد و اولین کانونی است که دختر و پسر در آن حضور دارند و حرکات و رفتار پدر و مادر به عنوان الگو و فرآیند تربیتی روی خوشبختی و آینده فرزندان در ازدواج تاثیر مستقیمی دارد.

امیر کرمی ادامه داد: آرامش،صمیمیت ،صداقت و رفاقت رمز یک زندگی مشترک موفق و با دوام است و این امر موجب رشد و شکوفایی زوجین و زندگی پایدار و رضایت‌بخش می شود و چنین ازدواجی، اعتماد و تعهد متقابل بین زن و شوهر شکل می گیرد و موجب پیشرفت ها و رشد اجتماعی و شخصی هم دیگر می شوند .

وی هدف از این مراسم را الگوگیری از سبک زندگی ائمه اطهار(ع)، تبلیغ ازدواج آسان، پرهیز از تجمل‌گرایی و ترویج قناعت در زندگی دانست .

این مراسم با حضور ۱۱۴ جوان ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرزندان کارکنان در مرکز آموزش توپخانه نزاجا برگزار شد