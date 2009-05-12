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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۲:۲۶

دقایقی پیش صورت گرفت؛

اعطای نشان عالی صلح به رئیس جمهور توسط جمعیت هلال احمر

اعطای نشان عالی صلح به رئیس جمهور توسط جمعیت هلال احمر

نشان عالی صلح و دوستی توسط هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهور ی اسلامی ایران اعطا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین مراسم اعطای نشان های جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که امشب در نهاد ریاست جمهوری با حضور مسئولان هلال احمر، وزیر بهداشت، وزیر دادگستری و رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد، نشان عالی صلح و دوستی به خاطر پیامهای صلح دوستانه رئیس جمهور به کشورهای جهان توسط دکتر خاتمی رئیس جمعیت هلال احمر به رئیس جمهوری اعطا شد.

یکی دیگر از دلایل این نشان پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر جهان بر پایه صلح و دوستی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی دکتر محمود احمدی نژاد مطرح شد، عنوان گردید.

در ادامه این مراسم همچنین کارت عضویت جمعیت هلال احمرهمراه با لوح تقدیر نیز به وی اعطا شد.

کد مطلب 877477

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