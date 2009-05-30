سرعین به شهرستان ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم محمدی عصر شنبه در حاشیه مراسم جشن شهرستان شدن سرعین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان شدن سرعین یکی از آرزوهای دیرینه مردم منطقه و استان بود.

وی افزود: باتوجه به این خواسته مهم مردم از آغاز کار مجلس هشتم پیگیری این موضوع که نقش بسیار مهمی در اقتصاد استان و منطقه دارد در اولویت نمایندگان قرار گرفت و تلاش کردیم تا این مصوبه در دستور کار دولت قرار گیرد.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین با اشاره به توجه ویژه دولت در تصویب این مصوبه تصریح کرد: کمیته امنیت هیئت دولت پس از چند ماه بررسی این مصوبه، در نهایت آن را تصویب و هم اکنون به وزارت کشور ابلاغ کرده است.

وی همچنین با تبریک شهرستان شدن سرعین به مردم منطقه و به ویژه مردم این شهرستان، اظهار امیدواری کرد که با معرفی فرماندار و فعالیتهای مورد نیاز برای استقرار ادارات و نهادها، برنامه ریزی مناسبی برای توسعه آن صورت گیرد.

در این مراسم دیگر نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس، امام جمعه سرعین و فرماندار شهرستان اردبیل نیز طی سخنانی به طرح دیدگاه های خود درباره مهمترین مسائل و نیازهای شهرستان سرعین پرداختند.

استاندار اردبیل نیز در این مراسم با اشاره به ارتقاء سرعین از بخش به سطح شهرستان گفت: سرعین باید در آینده ای نزدیک به مهمترین جایگاه گردشگری و توریستی جهان اسلام تبدیل شود.

منصور حقیقت پور اظهار داشت: نگاه ما به شهر توریستی سرعین به عنوان یکی از قطبهای ممتاز گردشگری استان و منطقه، فرابخشی و فراملی است.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد تحولات زیر بنایی در این شهرستان افزود: تغییر در چیدمان شهری سرعین و همکاری مستمر مردم در شتاب بخشیدن به آهنگ توسعه این شهرستان از مهمترین نیازهاست.

استاندار اردبیل توسعه راه های ارتباطی را در ایجاد تحولات سریع بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: چهار بانده کردن جاده سه راهی سرعین در محور اردبیل به تبریز باید در کوتاهترین زمان ممکن آغاز و تکمیل شود.

وی همچنین ارتقای سیستمهای مخابراتی، اختصاص اعتبار برای انتقال آب شرب سالم و بهداشتی از سد اردبیل به این شهر و بسترسازی برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی را از دیگر اقدامات دولت برای توسعه زیرساختها در این منطقه عنوان کرد

سرعین در 25 کیلومتری غرب شهر اردبیل و در دامنه کوه رفیع و زیبای سبلان واقع شده به لحاظ داشتن آبهای گرم و سرد معدنی، تپه تاریخی آناهیتا، ویلادره، دربند ورگه سران، باغهای انبوه و ده ها چشم انداز طبیعی تنها شهر کشور است که حدود هزار برابر جمعیت ساکن خود در هر سال گردشگر می پذیرد همچنین سرعین در اسفندماه 1375 به سطح بخش ارتقاء یافته بود.