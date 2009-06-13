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۲۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۲۱

واگذاری نخستین سری از جنگنده های "تایفون" انگلیس به عربستان

واگذاری نخستین سری از جنگنده های "تایفون" انگلیس به عربستان

اولین مرحله از قراداد نظامی انگلیس با عربستان با تحویل 2 فروند جنگنده پیشرفته "تایفون" به ریاض آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، براساس قرارداد انگلیس و عربستان 72 فروند از این جنگنده ها به این کشور عربی تحویل داده می شود.

امیر خالد بن سلطان بن عبد العزیز معاون وزارت دفاع عربستان در این باره اظهار داشت: در هفته های آتی تعداد 48 فروند از این جنگنده ها را تحویل می گیریم، که در نقاط مختلف این کشور قرار خواهند گرفت.

مراسم تحویل این دو جنگنده تایفون روز گذشته در لندن برگزار شد، که از طرف انگلیس "بیل رامل" یک مقام وزارت دفاع انگلیس، در این مراسم حضور داشت.

عربستان نخستین کشوری است که پس از کشورهای سازنده "تایفون" از این جنگنده پیشرفته در نیروی هوایی خود بهره می برد.

خلبانان نیروی هوایی عربستان برای آشنایی با این جنگنده از چندی پیش تحت آموزش نیروهای انگلیسی قرار گرفته اند و تمامی 72 فروند جنگنده تایفون توسط آنان به پرواز خواهند درآمد.

کد مطلب 895789

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