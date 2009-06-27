سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی سرباز سازندگی می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد زاری ظهر شنبه در جمع کارکنان و مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: نقش سربازان سازندگی در فعالیتهای بخش کشاورزی و گسترش شبکه ترویج روستایی، ترویج فرهنگ تولید و بهره‌ وری از منابع آب و خاک حائز اهمیت است.

وی اضافه کرد: اجرای طرح سربازان سازندگی این امکان را برای فارغ‌ التحصیلان رشته‌ های کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست، امور دام، دامپزشکی و شیلات فراهم می‌ کند تا با استفاده از مزایای طرح با گذراندن دوره ضرورت خدمت نظام وظیفه در عرصه کشاورزی و روستایی تجربیات ارزنده ‌ای کسب کنند و با واقعیتهای کار و زندگی کشاورزان و جامعه روستایی آشنا شوند.

زاری از فارغ ‌التحصیلان رشته‌ های کشاورزی، دام، دامپزشکی، شیلات، منابع طبیعی و محیط زیست در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر خواست تا برای ثبت ‌نام در بیرجند به مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان و در شهرستانها به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه و ثبت ‌نام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان جذب سربازان سازندگی را سازماندهی نیروهای متخصص در طول خدمت نظام وظیفه به منظور گسترش شبکه ترویج روستایی، ترویج فرهنگ تولید و بهره‌ وری اصولی از منابع موجود، مشارکت جوانان در عرصه‌ های تولید و سازندگی و تسریع در گسترش فعالیتهای کشاورزی و توسعه روستایی را از مهمترین اهداف طرح برشمرد.