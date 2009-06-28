70 درصد رودخانه های مازندران برای تکثیر ماهیان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه شورای اداری شیلات مازندران در جمع خبرنگاران افزود: این امر موجب می شود حدود 10 تا 85 درصد ماهیان برای تکثیر به رودخانه ها مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: متولیان استان باید توجه بیشتر به بازسازی ذخایر آبزیان داشته تا بین تکثیر طبیعی و نیمه مصنوعی در استان تعادل صورت گیرد.

مدیرکل شیلات مازندران بیان داشت: برای حفظ ذخایر آبزیان باید منابع آلاینده در رودخانه ها از بین رود تا شرایط برای تکثیر طبیعی آبزیان فراهم شود.

وی یادآور شد: جلوگیری از صید غیرمجاز، افزایش راندمان صید ماهیان توسط صیادان نیازمند برنامه جامع است.

به گفته حبیب نژاد، طی 20 سال گذشته حدود یک میلیارد قطعه بچه ماهی به صورت نیمه مصنوعی در مازندران تکثیر و رها سازی شد.