تیم بسکتبال صبا مهر قزوین با مربی قبلی خود به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در جلسه هماهنگی که ظهر امروز با حضور مدیر کل تربیت بدنی استان قزوین، رئیس هیئت بسکتبال استان و مسئولان باشگاه برگزار شد در خصوص نحوه همکاری مسئولان تربیت بدنی استان با باشگاه، تشکیل تیمهای پایه، تعیین نهایی بازیکنان و کادر فنی و زمان آغاز تمرینات تیم بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه امید وطنی مدیرعامل باشگاه صبا مهر قزوین گفت: به منظور تجهیز و نوسازی سالن ورزشی شهید بابایی کفپوش این سالن با هزینه باشگاه بر اساس استانداردهای جهانی تعویض خواهد شد تا تمرینات تیم با کیفت بهتری انجام شود.

وطنی افزود: در این فصل نیز تقریبا تمامی بازیکنان سال قبل را حفظ کرده ایم و به احتمال زیاد سرمربی تیم نیز مهران شاهین طبع خواهد بود که پس از قطعی شدن حضور سرمربی تمرینات این تیم از اول مردادماه به طور جدی آغاز خواهد شد.

وی افزود: برای جذب دو بازیکن شاخص از کشور آمریکا و صربستان اقدام کرده ایم که پس از تست فنی و در صورت تائید کارشناسان به تیم ملحق خواهند شد.

هماهنگی برای ساماندهی هواداران، نحوه تشویق و حضور علاقمندان در مسابقات، تداوم برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولان استان و رسانه ها، تقویت تیم بسکتبال در فصل جاری و حرکت در مسیر قهرمانی از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.

محمد منجم مدیرکل تربیت بدنی استان هم گفت: به منظور تسریع در امور و هماهنگی بیشتر با تیم مقرر شد دفتر مرکزی باشگاه صبا مهر به قزوین منتقل شود که این کار در یک هفته آینده صورت خواهد گرفت.

رضا صفری رئیس هیئت بسکتبال استان قزوین هم با اشاره به ضرورت تشکیل تیمهای پایه اظهار داشت: با شناسایی بازیکنان مستعد در رده نونهالان، نوجوانان امیدواریم با حضور تیم صبا مهر در قزوین بتوانیم نسبت به تشکیل تیمهای پایه اقدام و آینده تیم بسکتبال بزرگسالان را تضمین کنیم.

وی پیگیری راه اندازی آکادمی بسکتبال در استان را از دیگر برنامه های سال جاری هیئت بسکتبال استان قزوین اعلام کرد.

مسئولان باشگاه صبا مهر قزوین درصدند با توجه به امکانات و استعدادهای ورزشی خوب استان و نیز هواداران علاقمند نسبت به ساخت و راه اندازی آکادمی ورزشی بسکتبال و تاسیسات مورد نیاز آن از جمله سالن چند منظوره 10 هزار نفری، زمین چمن فوتبال و امکانات مدرن ورزشی نسبت به توسعه فعالیتهای ورزشی در استان به ویژه رشته بسکتبال اقدام کنند.

ساخت این آکادمی بیش از 12 میلیارد ریال هزینه خواهد داشت.