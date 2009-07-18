به گزارش خبرگزاری مهر، رایزن فرهنگی ایران در راستای بسط و گسترش روابط علمی و فرهنگی با مراکز دانشگاهی و آکادمیک نیجریه با " لطیف آکانی حسین " رئیس دانشگاه ایالتی لاگوس عصر روز چهارشنبه 24 تیر در محل دفتر کارش دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که " ایبی تمی اولاتونجی بلو " قائم مقام ریاست دانشگاه ، احمد سانی رئیس بخش زبانهای شرقی دانشکده زبانهای خارجی وجمعی دیگر از مسئولان این دانشگاه حضور داشتند، نحوه تعامل و همکاری فی مابین خصوصا ایجاد کرسی زبان فارسی در این دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این دیدار عظیمی نصرآباد رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: یکی از سیاستهای راهبردی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بسط و گسترش روابط با مراکز مهم علمی و دانشگاهی نیجریه مانند این دانشگاه است. زمینه های بسیاری برای ایجاد روابط متقابل وجود دارد از جمله می توان به ایجاد کرسی زبان فارسی و مرکز مطالعات ایران شناسی همچنین تبادل استاد و دانشجو و اعطای فرصتهای مطالعاتی متقابل برای استادان دانشگاههای نیجریه و جمهوری اسلامی ایران و سرانجام بسط و گسترش روابط دانشگاهی طرفین اشاره کرد.

وی افزود : علاقمندیم روابط فی مابین گسترش یابد خصوصا در ارتباط با ایجاد کرسی زبان فارسی که پروفسور سانی رئیس بخش زبانهای شرقی دپارتمان زبانهای خارجی دانشگاه آمادگی دپارتمان را جهت انجام این مهم اعلام کرده اند.

سپس لطیف آکانی حسین ریاست دانشگاه ایالتی لاگوس اعلام کرد: ایران یکی از کشورهای صاحب تمدن و فرهنگ غنی و باستانی است و در خصوص پیشنهاد ایجاد کرسی زبان فارسی و تلاشهای بی وقفه شما در این خصوص اطلاعات جامعی از پروفسور سانی دریافت کرده ام و از نظر ما برای تحقق این امر مشکل خاصی وجود ندارد به شرطی که منابع آموزشی و استاد زبان فارسی از طرف شما تأمین شود.

وی افزود: امیدوارم با برداشتن اولین گام در آموزش زبان فارسی زمینه روابط گسترده تر و همکاریهای متقابل بیشتر دانشگاه با مراکز علمی کشورتان فراهم شود.

همچنین رایزن فرهنگی ایران دیداری نیز با پروفسورتونده محمد رئیس دپارتمان زبانهای خارجی دانشگاه ایالتی لاگوس و دیگر اعضای این دپارتمان پروفسور سانی رئیس بخش زبانهای شرقی دپارتمان زبانهای خارجی و پروفسور توندونو آموسو عضو این دپارتمان و معاون سابق رئیس دانشگاه ایالتی لاگوس دانشکده در دپارتمان زبانهای خارجی دانشگاه داشت.

در این دیدار ابتدا پروفسور سانی اظهار کرد: با عنایت به اینکه پذیرش دانشجو در بخش زبانهای خارجی نیاز به آگاهی آنان از زبان مربوطه حداقل در سطح مقدماتی دارد و در سیستم آموزشی نیجریه قبل از دانشگاه آموزش زبان فارسی مانند زبانهای عربی و فرانسه وجود ندارد لذا می بایست قبل از ورود دانشجویان به دوره اصلی ، دوره مقدماتی زبان فارسی را گذارنده و پس از موفقیقت در آزمون تعیین سطح وارد دوره اصلی شوند.

وی افزود: دانشگاه ایالتی لاگوس آمادگی برگزاری دوره مقدماتی آموزش زبان فارسی را نیز در این دانشگاه دارد و می بایست منابع آموزشی و استادان مورد نظر از سوی شما تأمین شود.



ریاست دپارتمان زبانهای خارجی دانشگاه ایالتی لاگوس همچنین اظهار داشت : برای ایجاد کرسی زبان فارسی نیاز به امضای یادداشت تفاهم و طرحی مشخص و تجربه شده در سایر کشورها داریم . لذا از رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می خواهیم نمونه ای از توافقات موجود در ایجاد کرسی زبان فارسی در دانشگاه های سایر کشورها تهیه کند تا بر اساس آن عمل کنیم.

سپس عظیمی نصرآباد گفت: درباره یادداشت تفاهم و نمونه قرارداد ایجاد کرسی زبان فارسی نیز از مرکز گسترش زبان فارسی در سازمان مربوطه استعلام خواهد شد ، همچنین آمادگی لازم برای کمک در ایجاد دوره مقدماتی زبان فارسی پیش از ورود دانشجویان به دوره اصلی در دانشگاه را داشته و امیدواریم این دوره هر چه زودتر آغاز شود.

در پایان این دیدارهدایایی توسط رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل صنایع دستی ایران، قرآن کریم و کتب اسلامی به زبان انگلیسی به مسئولان این دانشگاه اهدا شد.

دانشگاه ایالتی لاگوس با قدمت حدود سی سال یکی از مهمترین و بزرگترین دانشگاههای دولتی نیجریه محسوب می شود که تقریبا در تمامی رشته‌ها دانشجو می پذیرد و حداقل 13 شعبه در مناطق مختلف لاگوس در رشته‌های خاص دارد.