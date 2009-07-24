به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ای کی آی، اتحادیه جوامع و سازمانهای اسلامی ایتالیا اعلام کرده است که این اردوگاه تابستانی را طی روزهای 25 تا 30 ژوئیه ( 3 تا 8 مرداد ماه) در فضایی کاملاً معنوی برگزار می‌کند.

در زلزله ماه آوریل لاکوئیلا شهر پایتخت منطقه آبروتزو 294 نفر کشته و 55 هزار نفر بی‌خانمان شدند. دهها هزار نفر از مردم این منطقه در چادرهای موقت زندگی می‌کنند.

اتحادیه جوامع و سازمانهای اسلامی ایتالیا دربیانه خود گفته است: ما با برادران و خواهران خود در این منطقه زلزله زده دیدار می‌کنیم تا همبستگی خود را با آنها نشان دهیم. ما در فضایی کاملاَ معنوی به مدت چندین روز در کنار آنها خواهیم بود، گردهمایی برگزار کرده، مطالعه می‌کنیم، نیروی خود را تقویت کرده و به دین خود توجه خواهیم داشت.

این اتحادیه به عنوان یک سازمان پوششی برای مسلمانان ایتالیا علت انتخاب این منطقه را نشانه واضح از احساس همبستگی مسلمانان با مردم این منطقه و نشان دادن اینکه ما در رنج و درد آنها سهیم بوده و از تلاشهای آنها برای بهبود وضعیت خود و دوباره‌سازی شهرها و روستاهایی که به‌شدت تخریب شده حمایت می‌کنیم.

سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا نیز اعلام کرده بود که قصد دارد تعطیلات تابستان خود را به جای ویلای مجلل خود در جزیره ساردینیا در منطقه آبروتزو بگذراند.

برلوسکونی همچنین محل اجلاس گروه هشت را که اوایل ماه ژوئیه برگزار شد به شهر لاکوئیلا تغییر داد تا سران جهان میزان آسیب این منطقه را از نزدیک مشاهده کنند.