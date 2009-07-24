ناتوانی نیروهای خارجی و تشدید وخامت اوضاع افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "دی ولت" در گزارشی در این باره نوشت: وزارت دفاع آلمان از بزرگترین عملیات مشترک نیروهای آلمانی و افغانی علیه طالبان از زمان شروع این جنگ در شمال افغانستان خبر داد؛ این در حالی است که شرایط امنیتی در این منطقه در ماههای اخیر به سرعت رو به وخامت است.

دی ولت در ادامه می نویسد: به این ترتیب حدودا یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان این کشور شرایط بحرانی بی سابقه ای را تجربه می کند.

"دی ولت" در بخش دیگری از این مطلب نوشت: هر چقدر به زمان انتخابات ریاست جمهوری در بیست آگوست نزدیکتر می شویم، خشونت در افغانستان بیشتر می شود. برای گروههای آمریکایی که در جنوب افغانستان بزرگترین عملیات نظامی خود علیه طالبان را در پیش گرفته اند ماه جولای فاجعه بارترین ماه بود. به گزارش واشنگتن پست 31 نیروی آمریکایی در سه هفته اخیر در افغانستان کشته شده اند.

این روزنامه آلمانی در ادامه با اشاره به افزایش قدرت طالبان در افغانستان و شدت گرفتن عملیات های آنها علیه نیروهای غربی نوشت: استراتژی جدید آمریکا در این منطقه به یک تجارت خونین تبدیل شده است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: دیگر گروههای خارجی در افغانستان هم در این ماه تلفات سختی را داده اند. انگلیس در ماه اخیر با کشته شدن 18 سربازش شمار قربانیانش در جنگ افغانستان از جنگ عراق نیز بالاتر رفت.

"دی ولت" در ادامه با تاکید بر اینکه فعالیت گروههای افراطی در تمام این منطقه شدت گرفته است نوشت: حتی در شهرهای اطراف کابل نیز این طور به نظر می رسد که هجوم های آنها قابل توقف نیست. در شهرهای مرزی کونار و نورستان هم که ناتو چند ماه پیش پیروزی خود در این مناطق را اعلام کرد دوباره نا آرامی ها شدت گرفته است.