به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، ریاست امور دینی ترکیه به عنوان عالیترین نهاد دینی این کشور طی بیانیهای اعلام کرد که روز جمعه 21 آگوست نخستین روز ماه رمضان خواهد بود.
مسلمانان حوزه بالکان نیز از ترکیه در رؤیت هلال ماه روزه داری پیروی میکنند.
یوسف مراد رئیس خانه فتوای رومانی گفت: رمضان از روز 21 آگوست در رومانی آغاز میشود.
این درحالی است که برخی از مسلمانان رومانیایی ترجیح میدهند ماه رمضان را براساس رؤیت هلال ماه در کشورهای خود دنبال کنند.
کریم آنجی رئیس انجمن مسلمانان رومانی رومانیایی های ترک و تاتارتبار در رؤیت هلال ماه رمضان از ترکیه پیروی میکنند، در حالی که جامعه عرب تبار این کشور در این رابطه از کشورهای عربی پیروی میکند.
حدود 70 هزار مسلمان در رومانی زندگی میکنند که عمدتاً اهل ترکیه و آلبانی هستند، این تعداد 2 درصد از جمعیت 22 میلیونی رومانی را تشکیل داده است.
رمضان در بلغارستان نیز روز 21 آگوست آغاز میشود.
آسن منکوف رئیس اتحادیه توسعه و فرهنگ گفت: مسلمانان بلغارستان معمولاً ماه مبارک رمضان را همزمان با ترکیه آغاز میکنند.
ماه رمضان در کوزوو براساس محاسبات نجومی روز 21 آگوست آغاز میشود.
نعیم ترافانا رئیس منطقه شیخ نشین کوزوو گفت: با هماهنگی دارالفتوای ترکیه ما در بالکان توافق کردهایم که برای آغاز ماه مبارک رمضان وحدت خود را حفظ کنیم.
مسلمانان بوسنی نیز روز 21 آگوست را اول ماه مبارک رمضان میدانند.
اقلیت مسلمان در کرواسی و اسلواکی چون مسلمانان صربستان و مونته نگرو و مسلمانان مقدونه و آلبانی ماه رمضان را 21 آگوست آغاز میکنند.
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