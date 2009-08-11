افزایش دوربین های نظارت تصویری به 1350 دستگاه تا پایان برنامه 5 ساله

به گزارش خبرگزاری مهر مهندس بهروز با بیان این مطلب اظهار کرد: در برنامه 5 ساله حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران دقیقا نقشه گسترش دوربین های نظارت تصویری و دوربین های ثبت تخلفات با توجه به اولویت ها و نیازهای هر منطقه مشخص شده و بر این اساس تا پایان برنامه 5 ساله تعداد دوربین های ثبت تخلفات در شهر به هزار و 350 دستگاه خواهد رسید.

وی تصریح کرد : با کمک دوربین های نظارت تصویری همچنین بلافاصله می توانیم از اتفاقات و حوادث ترافیکی مطلع شویم و خیلی سریع برای امداد رسانی و جلوگیری از انسداد معابر واکنش نشان دهیم.

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه هم اکنون 450 کیلومتر فیبر نوری نیز در شهر تهران ایجاد و به بهره برداری رسیده است گفت : در پایان برنامه 5 ساله همچنین شبکه فیبر نوری شهر تهران باید به هزار و 200 کیلومتر برسد که البته تحقق این دو مهم مشروط به آن است که شهرداری تهران بتواند منابع مالی لازم را تامین کند.

مهندس بهروز خاطر نشان کرد: ایجاد فیبر نوری و نصب دوربین های نظارت تصویری هزینه های زیادی در بردارد که امیدواریم این هزینه ها به موقع تامین شود تا هرچه سریع تر زمینه تکمیل شبکه فیبر نوری و نصب دوربین های جدید نظارت تصویری فراهم شود.