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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۲

حجت اله بهروز خبر داد:

افزایش دوربین های نظارت تصویری به 1350 دستگاه تا پایان برنامه 5 ساله

افزایش دوربین های نظارت تصویری به 1350 دستگاه تا پایان برنامه 5 ساله

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه هم اکنون 450 دوربین نظارت تصویری در سطح شهر تهران فعال است گفت: تاپایان سال 80 دوربین نظارت تصویری جدید در تهران نصب وراه اندازی می شود که این امر به نظارت دقیق تر بر وضعیت ترافیکی شهر و مدیریت بهتر ترافیک کمک قابل توجهی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر مهندس بهروز با بیان این مطلب اظهار کرد: در برنامه 5 ساله حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران دقیقا نقشه گسترش دوربین های نظارت تصویری و دوربین های ثبت تخلفات با توجه به اولویت ها و نیازهای هر منطقه مشخص شده و بر این اساس تا پایان برنامه 5 ساله تعداد دوربین های ثبت تخلفات در شهر به هزار و 350 دستگاه خواهد رسید.

وی تصریح کرد : با کمک دوربین های نظارت تصویری همچنین بلافاصله می توانیم از اتفاقات و حوادث ترافیکی مطلع شویم و خیلی سریع برای امداد رسانی و جلوگیری از انسداد معابر واکنش نشان دهیم.

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه هم اکنون 450 کیلومتر فیبر نوری نیز در شهر تهران ایجاد و به بهره برداری رسیده است گفت : در پایان برنامه 5 ساله همچنین شبکه فیبر نوری شهر تهران باید به هزار و 200 کیلومتر برسد که البته تحقق این دو مهم مشروط به آن است که شهرداری تهران بتواند منابع مالی لازم را تامین کند.

مهندس بهروز خاطر نشان کرد: ایجاد فیبر نوری و نصب دوربین های نظارت تصویری هزینه های زیادی در بردارد که امیدواریم این هزینه ها به موقع تامین شود تا هرچه سریع تر زمینه تکمیل شبکه فیبر نوری و نصب دوربین های جدید نظارت تصویری فراهم شود.

کد مطلب 927671

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