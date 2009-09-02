13/5 درصد شکایات از جامعه پزشکی مربوط به متخصصان زنان و زایمان است

دکتر غلامحسین نیک نژاد با عنوان این مطلب که بالا بودن تخلفات پزشکی دلیلی بر انحراف نیست به خبرنگار مهر گفت: متخصصین زنان و زایمان در سال 87 در ردیف اول شکایت از جامعه پزشکی قرار داشته اند چون جامعه زنان نصف جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

در سال گذشته چهارهزار و 145 پرونده تخلفات پزشکی تشکیل شد که از این تعداد 2200 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

نیک نژاد با اشاره به اینکه مراجعه به متخصصین زنان و زایمان به علت ناراحتیهای عضوی و حاملگی صورت می گیرد، افزود: حدود 5/13 درصد شکایات از تخلفات پزشکی مربوط به متخصصین زنان و زایمان است.

این در حالی است که 60 شاکیان به علت عدم آگاهی از مقررات انتظامی در همان بدو تشکیل پرونده از شکایت خود صرف نظر می کنند و پرونده مختومه می شود.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به عضو بودن 210 هزار نفر در این سازمان گفت: از این تعداد 110 هزار نفر پزشک هستند که شامل 65 تا 70 هزار پزشک عمومی، 22 هزار پزشک متخصص و 22 تا 25 هزار دندانپزشک می شود.