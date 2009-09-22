به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری مراسم رژه 31 شهریورماه و آغاز هفته دفاع مقدس، یگانهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یکبار دیگر با پرواز در آسمان تهران و عبور از مقابل جایگاه که رئیس جمهوری و مقامهای ارشد نیروهای مسلح در آن حضور دارند، بار دیگر اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.
در این رژه هوایی بمبافکنها و همچنین هواپیماهای سوخترسانی از مقابل جایگاه رژه رفتند. در مراسم رژه هوایی جنگندههای سوخو، میگ 29 و جنگنده بمبافکنهای نیروی هوایی و همچنین هواپیماهای سی 130 و صاعقه در مقابل جایگاه رژه رفتند.
رژه هوایی امروز پرواز 140 فروند جنگنده نیروی هوایی را در 31 شهریورماه 1359 تحت عنوان کمال 99 برای حاضرین در مراسم زنده کرد.
