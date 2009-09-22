۳۱ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۵۶

درهفته دفاع مقدس انجام شد؛

نمایش اقتدار نیروی هوایی ارتش با پرواز جنگنده‌ها در آسمان تهران

یگان‌های هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس با پرواز در آسمان تهران اقتدار خود را یکبار دیگر به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری مراسم رژه 31 شهریورماه و آغاز هفته دفاع مقدس، یگان‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یکبار دیگر با پرواز در آسمان تهران و عبور از مقابل جایگاه که رئیس جمهوری و مقام‌های ارشد نیروهای مسلح در آن حضور دارند، بار دیگر اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.

در این رژه هوایی بمب‌افکن‌ها و همچنین هواپیماهای سوخت‌رسانی از مقابل جایگاه رژه رفتند. در مراسم رژه هوایی جنگنده‌های سوخو، میگ 29 و جنگنده بمب‌افکن‌های نیروی هوایی و همچنین هواپیماهای سی 130 و صاعقه در مقابل جایگاه رژه رفتند.

رژه هوایی امروز پرواز 140 فروند جنگنده نیروی هوایی را در 31 شهریورماه 1359 تحت عنوان کمال 99  برای حاضرین در مراسم زنده کرد.

