به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‎های تنیس روی میز جام حذفی باشگاه‎های کشور امروز (جمعه) با برگزاری دیدار نهایی در ورزشگاه شهید شیرودی به کار خود خاتمه داد.

در دیدار پایانی این رقابت‌ها تیم ذوب آهن اصفهان با نتیجه 4 بر 3 مقابل پتروشیمی بندرامام به برتری دست یافت و صاحب جام قهرمانی شد. نتیجه دیدار این دو تیم در مرحله مقدماتی با همین نتیجه اما به سود ماهشهری‎ها تمام شده بود.

همچنین بعد از دو تیم ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی بندرامام، تیم‌های صندوق ضمانت صادرات و تجارت گلستان به مقام مشترک سومی دست یافتند.

در بخش انفرادی رقابت‌های تنیس روی میز جام حذفی باشگاه‌‎های کشور نیز نوشاد عالمیان بالاتر از دیگر بازیکنان به عنوان قهرمانی رسید. پس از وی افشین نوروزی به عنوان دومین بازیکن برتر در دیدارهای انفرادی معرفی شد. عالمیان و نوروزی به ترتیب در ترکیب تیم‎های صندوق ضمانت صادرات و پتروشیمی بندرامام حضور داشتند.

مسابقات تنیس روی میز جام حذفی باشگاه‏های کشور از چهارشنبه (اول مهرماه) با حضور 6 تیم در ورزشگاه شیرودی تهران آغاز شده بود.