به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تنیس روی میز جام حذفی باشگاههای کشور امروز (جمعه) با برگزاری دیدار نهایی در ورزشگاه شهید شیرودی به کار خود خاتمه داد.
در دیدار پایانی این رقابتها تیم ذوب آهن اصفهان با نتیجه 4 بر 3 مقابل پتروشیمی بندرامام به برتری دست یافت و صاحب جام قهرمانی شد. نتیجه دیدار این دو تیم در مرحله مقدماتی با همین نتیجه اما به سود ماهشهریها تمام شده بود.
همچنین بعد از دو تیم ذوب آهن اصفهان و پتروشیمی بندرامام، تیمهای صندوق ضمانت صادرات و تجارت گلستان به مقام مشترک سومی دست یافتند.
در بخش انفرادی رقابتهای تنیس روی میز جام حذفی باشگاههای کشور نیز نوشاد عالمیان بالاتر از دیگر بازیکنان به عنوان قهرمانی رسید. پس از وی افشین نوروزی به عنوان دومین بازیکن برتر در دیدارهای انفرادی معرفی شد. عالمیان و نوروزی به ترتیب در ترکیب تیمهای صندوق ضمانت صادرات و پتروشیمی بندرامام حضور داشتند.
مسابقات تنیس روی میز جام حذفی باشگاههای کشور از چهارشنبه (اول مهرماه) با حضور 6 تیم در ورزشگاه شیرودی تهران آغاز شده بود.
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