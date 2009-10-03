تعداد بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب تبریز به نیم میلیون نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ناصر وحیدی‌ مهر ظهر شنبه در حاشیه هفتمین نمایشگاه بین ‌المللی کتاب تبریز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ازدحام جمعیت برای بازید از این نمایشگاه در روز جمعه به حدی بود که محدودیتهای خاص ترافیکی در خیابان‌ها و معابر محل برگزاری نمایشگاه اعمال شد.

وی افزود: ظرفیت تمام پارکینگهای پیش‌بینی شده برای خودروهای بازدیدکنندگان از هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز در روز گذشته تکمیل شد و مسئولان نمایشگاه ناگزیر شدند خودروها را به زمینهای بایر اطراف پارکینگها که کیلومترها دورتر از سالنهای نمایشگاهی بود، هدایت کنند.

مدیر اجرایی هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز تصریح کرد: در حالیکه زمان برگزاری داربی سرخابی‌ها در تهران و سپس مصاف دو تیم فوتبال تراکتورسازی و ملوان انزلی با پنجمین روز از برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز همزمان شده بود و احتمال استقبال غیرمتعارف، ضعیف پیش‌ بینی شده بود اما حضور 150 هزار نفر بازدیدکننده در این روز فرهنگ دوستی مردمان این مرز و بوم را نشان داد.

مدیر اجرایی هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز همچنین بیان داشت: حضور میهمانان و گردشگرانی از شهرهای دور و نزدیک برای بازدید از این نمایشگاه صحنه‌ هایی فراموش ناشدنی را خلق کرد که در تاریخ برگزاری نمایشگاه کتاب تبریز جاودانه خواهد ماند.

هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز تا ساعت 21 فردا، ‌یکشنبه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تبریز برای بازید علاقمندان دایر است.