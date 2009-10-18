۲۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۰

با حضور شهردار تهران؛

جشن بزرگ "روز تمام لیلی ها" برگزار می شود

جشن بزرگ "روز تمام لیلی ها" همزمان با ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز ملی دختران با حضور بیش از دو هزار دختر عضو "خانه شهریاران جوان" برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران، دکتر زهرا مشیر مشاور شهردار تهران در امور بانوان، مدیران و مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود حجت الاسلام شهاب مرادی سخنرانی می کند. همچنین از سه دختر موفق نقاش، بدلکار و آتش نشان تجلیل خواهد شد.

جشن بزرگ "روز تمام لیلی ها"  از سوی "خانه شهریاران جوان" با همکاری رادیو جوان و شهرداری منطقه 9 از ساعت 15 روز سه شنبه 28 مهرماه در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار می شود و بخشهایی از این جشن سه ساعته به صورت زنده از رادیو جوان پخش خواهد شد.

همزمان با این مراسم سایت جشنواره جوانان به نشانی www.youngfestival.ir از سوی خانه شهریاران جوان برای پوشش به فعالیتهای پسران و دختران جوان آغاز به کار خواهد کرد. خانه شهریاران جوان هم اکنون حدود 40 هزار عضو دختر و پسر در 22 منطقه تهران دارد.

سالروز ولادت حضرت معصومه (س) با تلاش مسئولان فرهنگسرای دختران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تایید در شورای فرهنگ عمومی کشور به نام روز ملی دختران نامگذاری شد و هر ساله مراسمی به این مناسبت برگزار می شود.

