به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عباسی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان البرز که با حضور معاون علمی رئیس‌جمهور در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان بستر مناسبی برای حمایت از نخبگان و توسعه فعالیت‌های فناورانه فراهم کرده و اکنون زمینه لازم برای حرکت جدی در این مسیر وجود دارد.

وی با اشاره به اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه، افزود: بر اساس این قانون، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور باید به ۳۰ هزار شرکت افزایش یابد و سهم فروش محصولات دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی نیز رشد ۲۰۰ درصدی داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه ظرفیت‌های کشور و به‌ویژه استان البرز فراتر از این ارقام است، تصریح کرد: البرز به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های علمی، دانشگاهی و صنعتی، توان بالایی برای توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان و ایفای نقشی اثرگذارتر در اقتصاد دانش‌بنیان کشور دارد.

عباسی با اشاره به وجود چهار دسته پارک علم و فناوری در کشور بر اساس وابستگی سازمانی، از جمله پارک‌های دانشگاهی، پارک‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، جهاد دانشگاهی و نهاد ریاست‌جمهوری، به وضعیت اعتبارات پارک علم و فناوری البرز انتقاد کرد.

وی ادامه داد: پارک علم و فناوری استان البرز که زیرمجموعه جهاد دانشگاهی است، علیرغم کسب رتبه‌های برتر در بسیاری از شاخص‌ها، از نظر میزان بودجه در ردیف‌های پایانی کشور قرار دارد و با وجود پیگیری‌ها، هنوز جایگاه واقعی این مجموعه در تخصیص اعتبارات تثبیت نشده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر ظرفیت‌های ویژه استان در حوزه زیست‌فناوری، پیشنهاد راهبردی خود را این‌گونه مطرح کرد: لازم است یک پارک علم و فناوری مستقل و همچنین یک پارک تخصصی زیست‌فناوری، تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در استان البرز ایجاد شود تا چالش‌های موجود به‌طور کامل برطرف شود.

عباسی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وضعیت شهرک صنعتی اشتهارد و مشکلات زیست‌محیطی آن، خواستار راه‌اندازی یک تشکل تخصصی در سطح ملی برای رسیدگی به این مسائل شد.

وی تأکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان کشور باید به سمت تولید نیازهای اساسی حرکت کنند و دستگاه‌های اجرایی و مدیریت‌های شهری نیز نباید از طریق واردات از کشورهای همسایه نیازهای خود را تأمین کنند.

نماینده مردم کرج خاطرنشان کرد: اولویت تأمین نیازها باید به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی داده شود و از ظرفیت تولید داخل، به‌ویژه توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان استان البرز، به‌طور کامل حمایت شود؛ نه اینکه در شرایطی که شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی توان تولید دارند، نیازها از خارج کشور تأمین شود.