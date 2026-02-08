بیش از ۳۰ برنامه بازرسی برای ارتقای سلامت اداری اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله آقا علیخانی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در ساختار قوه قضاییه اظهار کرد: این سازمان به‌صورت مستقل از قوه مقننه، وظیفه نظارت و بازرسی بر عملکرد دستگاه‌های دولتی و عمومی را بر عهده دارد و دو مأموریت اصلی آن ارتقای سلامت اداری و تقویت حاکمیت قانون در کشور است.

وی با بیان اینکه بخش عمده فعالیت‌های سازمان بازرسی در حوزه دستگاه‌های اجرایی و عمومی متمرکز است، افزود: بازرسی‌ها به‌صورت مستمر و موضوعی انجام می‌شود و در برخی موارد، بازرسان برای بررسی ریشه‌ای مسائل از یک تا سه ماه در دستگاه‌ها مستقر می‌شوند تا گلوگاه‌های فساد شناسایی و فرآیندها اصلاح شود.

مدیرکل بازرسی گلستان از اجرای بیش از ۳۰ برنامه بازرسی در سال جاری خبر داد و گفت: از مهم‌ترین این برنامه‌ها می‌توان به بررسی نحوه اجرای طرح‌های حمایتی، نظارت بر اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، ارزیابی وضعیت طرح‌های احیا و نگهداری جنگل‌ها، بررسی اجرای سامانه‌های آبیاری تحت فشار و پایش نظام رهگیری و سلامت محصولات کشاورزی اشاره کرد.

آقا علیخانی همچنین از نظارت بر عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران در نحوه خدمت‌رسانی به خانواده شهدا و نیز بررسی عملکرد شبکه بانکی استان در پیگیری تعهدات ارزی واردکنندگان خبر داد و افزود: بخشی از بازرسی‌ها نیز به‌صورت موردی و بر اساس گزارش‌های مردمی، دستگاه‌های رسمی یا مشاهدات میدانی انجام می‌شود که تاکنون حدود ۲۰۰ مورد در این قالب به اجرا درآمده است.

وی یکی از محورهای مهم فعالیت سازمان بازرسی را پیشگیری از وقوع تخلفات در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: در این راستا هشدارهایی درباره تغییر کاربری اراضی، صیانت از اراضی ملی، ایمنی معادن، مدیریت نخاله‌های ساختمانی، جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی همچنین لزوم شفافیت دستگاه‌ها در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صادر شده است.

مدیرکل بازرسی گلستان با اشاره به ارسال گزارش‌های استحضاری به مراجع ملی و استانی اظهار کرد کرد: موضوعاتی همچون مسائل حوزه بهداشت، کمبود منابع آب استان، وضعیت فضاهای آموزشی، مسائل زیست‌محیطی، بازارچه‌های دامی و صنایع‌دستی و همچنین برخی پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از جمله محورهای این گزارش‌ها بوده است.

آقا علیخانی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را از دیگر اولویت‌های سازمان بازرسی دانست و افزود: در کنار دستگاه قضایی و اجرایی، موضوعاتی نظیر پروژه‌های پتروشیمی، سواحل بندرترکمن، جزیره آشوراده، شهرک‌های صنعتی، معادن و برخی سرمایه‌گذاری‌های شهری مورد پیگیری قرار گرفته و در مواردی با رفع موانع، روند سرمایه‌گذاری تسهیل شده است.

وی با اشاره به فعالیت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در استان گفت: دبیرخانه این شورا در سازمان بازرسی مستقر است و مسائل کلان نظارتی با هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود.

مدیرکل سازمان بازرسی گلستان درباره رسیدگی به تخلفات و جرائم نیز بیان کرد: در موارد احراز تخلف یا جرم، گزارش‌های اختصاصی تهیه و به مراجع قضایی یا هیئت‌های رسیدگی‌کننده ارسال می‌شود.

آقا علیخانی با اشاره به سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی گفت: مردم می‌توانند شکایات و گزارش‌های خود را از طریق این سامانه ثبت کنند که در سال جاری حدود هزار و ۸۰۰ شکایت ثبت شده و بیش از ۵۰۰ مورد به‌صورت حضوری بررسی شده است؛ همچنین بخش قابل توجهی از گزارش‌ها از طریق تماس تلفنی و بسترهای اینترنتی دریافت و پس از تشکیل پرونده، مورد رسیدگی قرار گرفته است.