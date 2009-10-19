افزایش محبوبیت مردمی حماس/ هراس آمریکا و اسرائیل از شکست ابومازن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، اسرائیل و غرب از شکست ابومازن در انتخابات آینده(ریاست و مجلس قانونگذاری) در مناطق فلسطینی در برابر حماس به وحشت افتاده اند.

روزنامه ساندی تایمز در این باره نوشت : افزایش محبوبیت جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، نگرانی های اسرائیل و غرب را از اینکه ابومازن در انتخابات آتی در کرانه باختری، شکست را متحمل شود، افزایش داده است.

این روزنامه غربی افزود : محبوبیت ابومازن رهبر جنبش فتح پس از تصمیم برای تاخیر در بررسی گزارش گلدستون در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، که رژیم اسرائیل را به سبب ارتکاب جنایات جنگی در جنگ غزه محکوم می کند، کاهش یافته است.

هر چند اعتراضات گسترده ای که تسلیم شدن وی در برابر فشارهای آمریکا و اسرائیل برای جلوگیری از بررسی گزارش، سبب شد وی از موضع انفعالی و سازشکارانه خود عقب نشینی کند و این گزارش را بار دیگر به شورای حقوق بشر بازگرداند.

"وفاء عمرو" تحلیلگر فلسطینی در این باره می گوید : هم اکنون حماس از محبوبیت مردمی بیشتری در کرانه باختری نسبت به نوار غزه برخوردار است.

وی می افزاید : ادبیات حماس درباره کرامت و مقاومت، پژواک و بازتاب گسترده ای در کرانه باختری داشته است به طوری که مردم فلسطین در قدرت ابومازن جز سستی و انفعال و سازشکاری چیزی نمی بیند.

به گفته کارشناسان صهیونیست، افزایش قدرت حماس می تواند سبب شود تا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل هیچ امتیازی در چارچوب روند صلح ندهد.

"ماتی استینبرگ" کارشناس صهیونیست هشدار می دهد اگر پیشرفتی در روند صلح در سال آینده ایجاد نشود، حماس بر کرانه باختری نیز سیطره خواهد یافت.

این در حالی است که بر اساس یک نظرسنجی که مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات القدس آماده کرد، اکثریت مردم فلسطین، تشکیلات خودگردان به ریاست ابومازن را مسئول تاخیر در بررسی گزارش گلدستون در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دانسته اند.

بر اساس این نظرسنجی، حدود 44 درصد فلسطینی ها، تشکیلات خودگردان، 18 درصد از آنها، آمریکا را و بیش از 14 درصد، رژیمهای عربی و همچنین بیش از 17 درصد آنها، رژیم اشغالگر قدس را مسئول تاخیر در بررسی گزارش گلدستون اعلام کرده اند.

این نظرسنجی همچنین از کاهش محبوبیت ابومازن در میان فلسطینی ها خبر داد به طوری که بر اساس آن، نسبت کسانی که به ابومازن اعتماد داشته اند در این نظرسنجی به 12 درصد کاهش یافته است در حالی که این میزان در نظرسنجی ژوئن گذشته، حدود 18 درصد بود.

خاطرنشان می شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 16 اکتبر(24 مهر) در نشستی علنی با اکثریت قاطع 25 رای موافق در برابر 6 رای مخالف و 11 رای ممتنع گزارش گلدستون را تایید کرد.

گزارش 547 صفحه ای گلدستون درباره وقایع جنگ غزه که از 20 هزار صفحه سند و عکس مختلف و با استفاده از گفتگوی رو در رو با بیش از 200 نفر تهیه شده است، بطور آشکار رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت های جنگی علیه فلسطینیان متهم کرده است.