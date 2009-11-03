بیانیه انجمن کلیمیان تهران به مناسبت یوم الله 13 آبان

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه اینچنین آمده است: موضع گیری های اخیروزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت اقلیتهای دینی درایران و به ویژه در رابطه با وضعیت ایرانیان کلیمی، ما را بر آن داشت تا بار دیگر با تکیه بر وضعیت اقلیت های موجود در ایران بزرگ و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام کنیم که بیانات اخیر وزارت خارجه آمریکا بر اساس توهمات شکل گرفته است.

همانگونه که بارها بر وحدت خلل ناپذیر ایرانیان یهودی با سایر اقشار ملت ایران تاکید کرده ایم مجددا اعلام می کنیم که ملت بزرگ و شریف ایران که قرنها پیش اولین منشور حقوق بشر را به جهانیان اعلام کرده است همواره برای تمامی پیروان ادیان توحیدی میهنی عزیز و گرامی بوده است و به ویژه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل تامی اقشار ملت ایران همواره با هم به دفاع از منافع ملی و ارزش های توحیدی پرداخته اند.

اکنون با حسن نظر مسئولان عالی رتبه نظام مقدس جمهوری اسلامی، ایرانیان کلیمی در مورد تحصیل و انتخاب مسکن و سایر حقوق قانون خود در شرایطی برابر با سایر هموطنان خود به سر می برند و کمکهای بی دریغ دولت جمهوری اسلامی ایران به نهادهای فرهنگی و خدماتی مربوط به ایرانیان کلیمی ثابت کرده است که فرهنگ ارزشمند ملت ایران که بر اساس ارزش های توحیدی شکل گرفته است هیچ گاه به تفکرات یهودستیزانه مجال رشد نداده است.

ادعای واهی مطرح شده در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت ایرانیان کلیمی بار دیگر ثابت کرد که امپریالیسم خبری وحدت خلل ناپذیر ملت ایران را نشانه گرتفه است و ما اطمینان کامل داریم که به علت وحدت تاریخی تمامی ایرانیان پیرو ادیان توحیدی در این توطئه خود کاملا ناموفق خواهد بود.

ایرانیان کلیمی هزاران سال است که در شرایطی مشابه بقیه ایرانیان زندگی می کنند و تلاشهای بیگانگان هیچ گاه سبب تفرقه بین ملت ایران نخواهد شد. ما از تمامی مدعیان حقوق بشر انتظار داریم که با در نظر گرفتن استانداردهای واحد در سراسر جهان به دفاع از مظلومان برخیزند و ارزش های والای بشری را دستاویز بازی های سیاسی خود قرار ندهند.

در پایان ضمن تاکید مجدد بر وحدت خلل ناپذیر همه اقشار ملت ایران اعلام می کنیم که تلاش های بی حاصل امپریالیسم در تفرقه افکنی در خانواده بزرگ ایران کما فی السابق شکست خواهد خورد.

خاخام ماشاءالله گلستانی نژاد رهبر دینی ایرانیان کلیمی

دکتر سیامک مره صدق نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسلامی

انجمن کلیمیان تهران

انجمن کلیمیان شیراز

انجمن کلیمیان اصفهان

انجمن کلیمیان کرمانشاه