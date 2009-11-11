علوم پزشکی بوشهر 32 میلیارد تومان کسری بودجه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، عبدالعلی ابراهیمی سه شنبه شب در جلسه تودیع و معارفه روسای شبکه بهداشت و درمان دشتی و بیمارستان زینبیه خورموج افزود: در حال حاضر بخش بهداشت و درمان استان بوشهر 32 میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

وی اظهار داشت: البته از سوی از طرف وزیر سابق بهداشت و درمان مبلغ شش میلیارد و 800 میلیون تومان بدین منظور کمک شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با بیان اینکه استان در بخش پزشک متخصص با رشد مناسبی برخوردار بوده، گفت: به لحاظ بخش پزشک متخصص از 16 نفر پزشک به 37 پزشک متخصص افزایش یافته که هنوز به ایده ال نرسیده ایم.

مدیر سابق بهداشت و درمان شهرستان دشتی نیز گفت: در سال‌های اخیر در مجموع 91 نفر پزشک، کارشناس و نیروی انسانی در شبکه بهداشت و درمان دشتی به کار گرفته ‌شده‌اند.

علیرضا محمودی اظهار داشت: 46 هزار و499 نفر تحت پوشش جمعیت برنامه پزشک خانواده در سطح شهرستان هستند و 33 هزار و 529 نفر دارای بیمه روستایی هستند.

فرماندار دشتی نیز گفت: سال گذشته اعتبارات نفت 100 درصد جذب شده و 120 میلیون تومان به بخش بهداشت و درمان کمک کرده‌ ایم.

رضا جمشیدی افزود: شهرستان دشتی آینده بسیار درخشانی دارد و ما مدیران باید تلاش کنیم حق مردم را ادا کنیم.