 امام جمعه دشتی: مطالبات حوزه سلامت شهرستان محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست چهارشنبه شب در نشست بررسی مطالبات حوزه سلامت شهرستان دشتی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مهم‌ترین مطالبات حوزه درمان شهرستان را مطرح کرد.

امام جمعه دشتی با اشاره به اینکه در ادوار گذشته بیمارستان زینبیه خورموج به عنوان بیمارستان معین صنعت نفت معرفی شده است، اظهار کرد: با وجود این مصوبه، تاکنون حمایت‌ها و خدمات مورد انتظار از سوی وزارت نفت محقق نشده و ضروری است وزارت بهداشت این موضوع را به صورت جدی پیگیری و تا حصول نتیجه دنبال کند.

وی همچنین تأمین دستگاه MRI برای بیمارستان زینبیه خورموج را از مطالبات جدی و بحق مردم شهرستان دانست و خواستار تسریع در تأمین این تجهیز مهم درمانی شد.

این نشست با حضور امام جمعه دشتی، ارسلان زارع استاندار بوشهر، رضا مقاتلی فرماندار دشتی، غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد و مهم‌ترین مطالبات و اولویت‌های حوزه بهداشت و درمان شهرستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.