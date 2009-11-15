  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۷

با هدف تولید گاز کلر؛

محققان کشور به دانش فنی ساخت الکترودهای تولید کلر موفق شدند

محققان کشور به دانش فنی ساخت الکترودهای تولید کلر موفق شدند

پژوهشگران گروه شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از روش لایه نشانی روی تیتانیوم به دانش فنی طراحی و ساخت الکترودهای مقاوم برای تولید گاز کلر در صنعت کلرو- آلکالی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  فاطمه فتح اللهی - مجری این طرح با اعلام این خبر گفت: با وجود گستردگی استفاده از این گاز، هنوز دانش فنی ساخت الکترودها و هزینه بالای تامین آن از خارج، این تحقیق برای تامین نیازهای صنعت کشور انجام شد، این در حالی است که دانش فنی تولید الکترودهای پیشرفته این صنعت به نام آندهای ابعاد پایدار (DSA) هم اکنون در انحصار آمریکا، ژاپن، آلمان، ایتالیا، نروژ و چین است.

وی افزود: در این طرح از روش حرارتی برای تشکیل لایه های اکسید فلزی فعال مورد نظر روی بستر تیتانیومی استفاده شد که برای این کار ابتدا محلول نمک پیش ماده مناسب از فلزات واسطه شامل روتینیم، تیتانیم و ایریدیم را تهیه و سپس بر روی بستر تیتانیوم پوشش دهی کرده و در دمای بالایی حرارت می دهیم.

فتح اللهی طرح الکترودهای ساخته شده با این روش را به عنوان آند در سلول الکترولیز آزمایشگاهی ذکر کرد و گفت: ابتدا آب نمک یا آب دریا به عنوان خوراک ورودی وارد سلول الکترولیز می شود، سپس در اثر اعمال جریان الکتریسیته ودمای معین، گاز کلر و سودکاستیک تولید می شود.

وی افزود: با توجه به نتایج رضایت بخش این نمونه ها در مقیاس آزمایشگاهی و نیازی که در صنایع کشور وجود دارد امید است که با حمایت مالی از طرح و با انجام مرحله نیمه صنعتی، امکان تولید انبوه الکترودها فراهم شود.

کد مطلب 983548

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها