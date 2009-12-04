تمرکز دشمن بر حوزه فرهنگ ضرورت توجه به این بخش را مضاعف می کند

علی اکبرشعبانی فرد در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه سراسری کتاب استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: استانداری توجه به حوزه فرهنگ را با فعال کردن شوراها و کارگروه های تخصصی در دستور کار خود قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری احداث تالار و کتابخانه مرکزی اراک، تشکیل مستمر جلسات انجمن کتابخانه ها، ‌تشکیل کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی، تشکیل جلسات کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان و تشکیل جلسات ستاد اقامه نماز از جمله اقداماتی است که از نظر سخت افزاری و نرم افزاری در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.



وی در ادامه نبود مرجع قانونی مشخص برای سیاستگذاری در حوزه عمومی فرهنگ، وجود متولیان متعدد در حوزه فرهنگی، ضعف در همپوشانی برنامه ها، وجود نگرشهای نادرست فرهنگی در بین اقشار مختلف اجتماعی و تاثیرات مخرب فرهنگی آن در سطح جامعه و وجود برخی مشکلات در ساختار فرهنگی جامعه را از جمله مشکلات عینی در حوزه فرهنگ دانست.



سابقه فرهنگی استان مرکزی مورد بی توجهی است

شعبانی فرد، استان مرکزی را استانی دارای پیشینه فرهنگی و زادگاه بزرگان دینی و علمی عنوان کرد و گفت: ‌این استان شخصیتهای برجسته ای را در خور پرورش داده که هر یک نقش تعیین کننده ای در تاریخ سیاسی و مذهبی کشور داشته است که اکنون کمتر به این موضوع توجه می شود.

وی با تاکید بر اینکه ارگانهای فرهنگی استان باید با محور قرار دادن شخصیتهای فرهنگی و علمی و دینی استان، فضای فرهنگی استان را رونق بخشند، خاطرنشان کرد: جامعه جوان امروز تشنه شنیدن از پیشینه و سابقه فرهنگی خود است که باید با رویکردها ور وش های جدید و هنری به این نیاز جوانان و نوجوانان پاسخ داد.

استاندار استان مرکزی راهکارهای گسترش فرهنگ مطالعه را بیان ضرورت ها واهمیت مطالعه در سطح جامعه و تلاش برای احیای فرهنگ کتابخوانی، برسی عوامل موثر بر افزایش یا کاهش میزان مطالعه در جامعه، الگوپردازی و جریان سازی اجتماعی در رابطه با مطالعه توام با ارایه طرح های ابتکاری و نوین در این عرصه، شناسایی حوزه های اولویت دار برای مطالعه از دیدگاه مخاطب، معرفی شخصیتهای برجسته و موفق که متاثر از مطالعه به موفقیتهایی دست یافته اند، ایجاد فضای مناسب برای نقد عملکردها و بیان نقاط ضعف و قوت، معرفی کتاب در قالب برنامه های شبکه استانی صدا و سیما، توجه به فضاهای مجازی و استفاده از ظرفیت های موجود برای توسعه فرهنگ کتابخوانی عنوان کرد.