خجسته کیهان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: مشغول ترجمه خاطرات ماریو وارگاس یوسا برای نشر ثالث هستم که در این کتاب این نویسنده پرویی خاطرات خود را از دوران کودکی آغاز کرده و با شرح جزئیات روایت می‌کند.

وی ادامه داد: یوسا در این کتاب درباره چگونگی علاقمند شدنش به ادبیات و اینکه چه کتابهایی می‌خوانده است توضیح می‌دهد و به شرح اینکه چگونه وارد دنیای ادبیات شده و در ابتدا شعر می‌سروده است می‌پردازد.

این مترجم که بیشتر او را با ترجمه‌های کتابهای پل استر می‌شناسند توضیح داد: این کتاب را یوسا 10 سال پیش نوشته است ولی تا کنون به فارسی ترجمه نشده و من از وقتی که "دختری از پرو" نوشته او را ترجمه کردم به زندگی و آثار یوسا بیشتر علاقمند شدم و در مطالعات و جستجوهایم درباره او با این کتاب روبه رو شدم.

کیهان افزود: این کتاب با نام "ماهی در آب؛ خاطرات ماریو وارگاس یوسا" در 500 صفحه نوشته شده است که من در ترجمه فصلهایی را که به جریانات سیاسی پرو می‌پرداخت حذف کردم و از آنجا که این فصلها کاملا مستقل هستند فکر نمی‌کنم حذف آنها به کار لطمه‌ای بزند بلکه باعث می‌شود مخاطب با تمرکز بیشتر زندگی شخصی و ادبی این نویسنده را دنبال کند که با این حذفیات ترجمه کتاب 350 صفحه خواهد بود.

مترجم "ناپیدا" نوشته پل استر که به تازگی منتشر شده است بیان کرد: تا کنون یک سوم از ترجمه جلو رفته است ولی تمرکز اصلی‌ام بر روی این کار است و تلاش می کنم آن را به زودی به پایان رسانم.

وی ترجمه این کتاب را پیشنهاد خودش به ناشر دانست و گفت: نشر ثالث پیشنهاد ترجمه یک رمان را به من داد که به نظر من امکان انتشار نداشت به همین دلیل پیشنهاد دادم این کتاب ترجمه شود که آنها نیز پذیرفتند.

مترجم مجموعه داستان "من قهرمان نیستم" اثر پی‌یر اتن گرونیه درباره کارهای دیگرش عنوان کرد: رمانی به نام "دختری از پرو" آخرین کار یوسا را زیرچاپ دارم که به زودی توسط نشر "کتاب پارسه" منتشر می‌شود.همچنین مجموعه داستانی از کازوئو ایشی گورو نویسنده ژاپنی به نام "شبانه‌ها" را برای همین ناشر ترجمه کرده‌ام که برای دریافت مجوز راهی ارشاد شده است. در این کتاب نویسنده داستانهایی را حول وحوش موسیقی نوشته است.

کیهان در پایان خبر داد: مشغول مطالعه کتاب "ناپدیدشدگان" نوشته گلوریا والن نویسنده آمریکایی هستم و کم کم ترجمه آن را انجام می‌دهم. از این نویسنده تا کنون کتابی به فارسی ترجمه نشده است.