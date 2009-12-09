کارگاه "تاثیر ادبیات بر ارتباط مادر و کودک" در مدارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه آموزشی روشهای برطرف کردن مشکلات ارتباطی بین مادر و کودک از طریق داستانخوانی و خواندن جمعی در خانواده به پدران و مادران آموزش داده می‌شود.

این کارگاه به صورت چهار نشست دوساعته در مراکز پیش دبستانی، دبستانها و مدارس راهنمایی و به درخواست مدیران مدارس برگزار می‌شود و پدران و مادران یا آموزگاران و مدیرانی که به برگزاری این کارگاه در مدرسه خود یا فرزندشان علاقمندند می‌توانند تمایل خود را به اطلاع دست‌اندرکاران کارگاه برسانند.

این کارگاه از تابستان گذشته در خانه فرهنگ حورا برگزار می‌شود و مسئولان این خانه پس از تجربه یک‌‌ساله تصمیم گرفتند این کارگاهها را در مدرسه‌ها نیز برپا کنند.

خانه فرهنگ حورا در خیابانان سیدخندان، خیابان جلفا، کاویان غربی، بوستان بهشت مادران واقع است.