به گزارش خبرگزاری مهر، مولوی اسحاق مدنی رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در وبینار بین المللی طوفان الاقصی آغازی بر پایان رژیم صهیونیستی اظهار داشت: موضوع بیت المقدس و فلسطین، حیثیتی برای کل جهان اسلام است و برای مردم فلسطین از دو جهت اهمیت دارد؛ یکی اینکه فلسطین برای همه امت اسلام است و خداوند در سوره اسرا به آن اشاره کرده و دیگر اینکه فلسطین قدمگاه پیامبر اسلام (ص) است.

وی ادامه داد: اگر چه بقیه ادیان معتقدند که انبیا و کسانی که آنها را قبول دارند در فلسطین بوده‌اند، ولی آنها همه انبیا را قبول ندارند؛ حال آنکه مسلمانان همه پیامبران را پیامبر خدا می‌دانند و هیچ تفکیکی بین انبیا قائل نیستند، ایمان به انبیا را باعث نجات آخرت خود و همه انبیا را فرستاده خدا می‌دانند.

مولوی اسحاق مدنی گفت: پس مسلمانان از حیثیت ایمانی و اعتقادی به تمام انبیایی که در فلسطین و بیت المقدس بوده‌اند؛ نزدیکترند و با توجه به اینکه قدمگاه پیامبر ما در الاقصی بوده است، مسلمانان خود را برای حفاظت این منطقه مستحق‌تر می‌دانند.

وی ادامه داد: کسانی که در غزه هستند، هم از نظر ایمانی مانند بقیه مسلمانان مکلف هستند که از مسجد الاقصی حفاظت کنند و آن از لوث کسانی که برای انبیا احترامی قائل نیستند، پاک کنند؛ آنها برای نگهداری این منطقه مقدس و بابرکت مستحق‌تر هستند.

رئیس شواری عالی مجمع تقریب گفت: اسرائیلی‌ها بیش از هفتاد سال است، سرزمین مردم فلسطین را غصب کرده اند و آنها را مورد ظلم و ستم قرار داده‌اند.

وی تصریح کرد: در گذشته مسلمانان که مدتی زیر سلطه استعمارگران بودند، توانستند خود را از زیر یوغ استعمار نجات دهند و امروز همان استعمارگران هستند که از صهیونیست‌ها حمایت می‌کنند؛ اما باید بدانند مسلمانانی که خود را از استعمار انگلیس و فرانسه و پرتغال و …نجات دادند، این امید نیز هست تا خود را از دست این استعمار که تمام دنیای کفر پشت آن ایستاده است، نجات دهند.

وی با اشاره به حمایت رهبر و مردم ایران از مردم فلسطین و همچنین راهپیمایی حمایت از آنها در جهان اسلام گفت: مسلمانان واقعی اگر چه با هم خیلی اختلاف دارند، ولی در یک مسأله اتفاق نظر دارند و آن فلسطین است؛ همه معتقدند که مردم فلسطین تحت ظلم شدید واقع شده‌اند و این ظلم خیلی بیشتر از ظلمی است که در تاریخ بر یهودیها وارد شده بود. امروز مردم فلسطین می‌دانند که جنگ ممکن است به شهادت آنها و فرزندانشان منجر شود، اما در عین حال حق خود را مطالبه می‌کنند.

مولوی اسحاق مدنی تصریح کرد: اگر این نسل مردم فلسطین را از بین ببرند، نسل‌های دیگری به وجود خواهند آمد که از اینها قوی‌ترهستند و انتقام گذشتگان را خواهند گرفت. ما مطمئنیم این خون‌ها هدر نخواهد رفت و روزی عالم اسلام غیرت به خرج می‌دهد و این مردم مظلوم را از ظلم و تعدی ظالمان نجات می‌دهند.

وی تأکید کرد: امت اسلامی باید بیدار شود؛ حکام اسلامی باید فکر کنند که اگر این فلسطینی‌ها امروز در غزه مبارزه نکنند فردا مسلمانان ناگزیرند که در مدینه و مکه با دشمن مبارزه کنند؛ فلسطینی‌ها هستند که با خون خود جلو ظالمان را گرفته‌اند و دشمنان را مأیوس کرده‌اند از اینکه کل جهان را به تسخیر خود دراورند.

رئیس شورای عالی مجمع تقریب در پایان ابراز امیدواری کرد، روزی برسد که مسلمانان آزادی فلسطین را با چشم خود ببینند.