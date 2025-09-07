کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان

دومین اجلاسیه شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای کنگره هشت هزار شهید استان گیلان، در شامگاه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ با حضور امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نداجا، دکتر هادی حق شناس استاندار گیلان، حجت‌الاسلام و المسلمین رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان گیلان، سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس استان گیلان، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید نصیرالاسلامی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نداجا و جمع کثیری از اقشار مختلف مردم، در محل باغ موزه دفاع مقدس شهر رشت برگزار شد.