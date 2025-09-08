کنگره ۸۰۰۰ شهید گیلان موجی اثرگذار در تقویت فرهنگ ایثار و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نجفی گیلانی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: برگزاری کنگره ۸۰۰۰ شهید استان رویدادی بزرگ، فاخر و موجآفرین است که میتواند فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه تقویت کند و در مقابله با تهدیدهای فرهنگی و رسانهای دشمنان نقش مهمی ایفا نماید.
وی افزود: در شرایط حساس کنونی کشور و هجمههای فرهنگی گستردهای که وجود دارد، ضرورت برگزاری چنین برنامههایی را بیش از پیش نمایان میکند دشمنان تلاش دارند مردم را از فرهنگ اصیل ایثار و شهادت دور کنند، اما کنگرهها و برنامههای فاخر، وجدانها را بیدار و ذهنها را به مسیر درست هدایت میکنند.
نجفی ادامه داد: در جامعه اسلامی، مردم باید با اختیار خود راه صحیح را انتخاب کنند و این رویدادها کمک میکنند تا از نفوذ فرهنگ غربگرایی جلوگیری شده و روحیه استقلال، ایثارگری و مقاومت حفظ شود.
وی ترویج فرهنگ شهادت را راهکار اساسی برای حل مشکلات هویتی استان دانست و گفت: شهدا به برکت خون خود همچنان زنده و اثرگذار هستند و این موضوع باعث میشود ما بتوانیم با موفقیت از تهدیدهای فعلی عبور کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گیلان، ضمن تقدیر از همه دستاندرکاران برگزاری این کنگره، تصریح کرد: در این سالهای فعالیت تبلیغی، کمتر دیدهام که جوانی با هر گرایش سیاسی جذب فرهنگ شهدا نشود که نشاندهنده عمق تأثیر این فرهنگ در جامعه است.
گفتنی است، با همکاری دستگاههای فرهنگی استان، نمایشگاهی با عنوان «روایت پرچمداران» در باغموزه دفاع مقدس واقع در کیلومتر ۴ جاده رشت – تهران برپا شده است که غرفه اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان تحت عنوان «پرچمداران توحید و مقاومت» در آن حضور دارد.
در این غرفه تاریخ علمای گیلان و نقش برجسته آنان در نهضتهای دینی و مبارزات مردمی بازخوانی شده و تصاویر تاریخی با بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی بازسازی شده است تا بازدیدکنندگان با روایتی نو و تصویری با این تاریخ آشنا شوند.
علاقهمندان میتوانند امروز از ساعت ۱۷ تا ۱۹ از غرفه اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان در نمایشگاه «روایت پرچمداران» بازدید کنند.
