شهید اندرزگو با عهدی انقلابی راه مبارزه را تا آخرین گلوله ادامه داد

رشت- فرزند شهید اندرزگو بابیان اینکه پدرم با تأسی از راه شهید نواب تا لحظه شهادت به پیمان خود وفادار بود، گفت: شهید اندرزگو با عهدی انقلابی راه مبارزه را تا آخرین نفس ادامه داد.

سید محمد اندرزگو در حاشیه بازدید از نمایشگاه «روایت پرچمداران» از فضای محل برگزاری کنگره در باغ موزه دفاع مقدس رشت با اشاره به تقارن‌های معنوی در زندگی شهید اندرزگو که گویی تولد و شهادتش هر ۲ در سایه ولایت رقم خورد، گفت: پدرم در روز ۱۳ رجب، مصادف با میلاد حضرت علی (ع) متولد شد، ۹ سال همچون زندگی حضرت علی ع و حضرت فاطمه زهرا (س) زندگی مشترک داشت در شب ۱۹ رمضان، با اصابت ۱۹ گلوله به شهادت رسید.

وی با تأکید بر تأسی پدرش از راه شهید نواب صفوی افزود: پدرم بر مزار شهید نواب صفوی عهد بست که راه او را ادامه دهد و این عهد را با توسل به امام زمان (عج) در سخت‌ترین لحظات زندگی حفظ کرد.

فرزند شهید اندرزگو از سختی‌های زندگی پدرش گفت و ادامه داد: پس از ترور حسنعلی منصور تمام دوستان شهید اندرزگو طی یک هفته دستگیر شدند جز شهید اندرزگو که ساواک ۱۴ الی ۱۵ سال به دنبال وی بود.

وی با بیان اینکه مأموران ساواک در ذهن خود تصور می‌کردند که هفته آینده او را دستگیر می‌کنند گفت: شهید اندرزگو به صورت غیابی محکوم به اعدام شد و ۱۴ سال مورد تعقیب قرار گرفت.

فرزند شهید اندرزگو تصریح کرد: در افغانستان، زمانی که همراه خانواده بود، با ارتباط معنوی خاصی که با امام زمان (عج) داشت خود امام محافظت کرد و شهید و خانواده نجات یافتند.

فرزند شهید اندرزگو گفت: در نهایت، در شب قدر (۱۹ رمضان)،در خیابان و در حالی که ۱۹ گلوله به بدنش اصابت کرد، به عهد خود وفا کرد و به شهادت رسید.

وی افزود حضرت آقا در اوایل انقلاب در نماز جمعه مشهد با اشاره به عمق شخصیت و مسیر معنوی شهید اندرزگو گفت: شهید اندرزگو «هم نام علی» بود «همگام علی» بود «همراه علی» بود.

