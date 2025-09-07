رونمایی از سه اثر فاخر در دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید گیلان

«بهنام قلیپور» مسئول انتشارات قدس ستاد کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید و تدوین بیش از ۵۸ عنوان کتاب در بخشهای مختلف گفت: در قالب این کنگره، دو رمان و یک کتاب کودک از مجموعه آثار منتشر شده امروز به طور رسمی رونمایی شدند.
وی افزود: رمان «تاو» به موضوعات و مشکلات فرزندان شهدا میپردازد و برای عموم مخاطبان نیز قابل استفاده است. این اثر علاوه بر روایت داستانی، راهکارهای علمی و مستدلی برای حل مسائل روز جامعه ارائه میکند.
قلیپور درباره دومین اثر گفت: رمان «واهیل» داستان معجزه شهید امام رضایی است؛ شهیدی که در کودکی با عنایت امام رضا (ع) به زندگی بازمیگردد. این رمان روایت جستجوی مادر شهید برای یافتن پیکر فرزندش است که در سفر به مشهد، ناخواسته زیر تابوت او قرار میگیرد و در نهایت متوجه میشود آن تابوت متعلق به پسرش است.
مسئول انتشارات قدس همچنین به کتاب کودک «فشنگ سوغات» اشاره و بیان کرد: این کتاب برگرفته از زندگی شهید و با هدف ارتقای مهارتهای تربیتی کودکان تدوین شده است. اثر مذکور بیش از ۲۷ مهارت تربیتی را در قالب داستان به کودکان آموزش میدهد تا با تأسی از شهدا در مسائل مختلف اجتماعی رشد کنند.
قلیپور در پایان ضمن تقدیر از حمایتهای سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تصریح کرد: تولید این آثار فرهنگی و ادبی نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای آینده دارد.
