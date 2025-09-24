دامغانی: پیشکسوتان دفاع مقدس سازندگان طلایی ترین دوران انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی شامگاه چهارشنبه در نشست با پیشکسوتان و پایوران ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس با قدردانی از تلاش‌های ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت در اجرای دومین کنگره هشت‌هزار شهید استان گیلان گفت: هفته دفاع مقدس یادآور شروع تاریخی و اراده پولادین ملت بصیر ایران اسلامی و انقلاب است و پیشکسوتان دفاع مقدس سازندگان طلایی‌ترین دوران انقلاب اسلامی ایران هستند.

وی افزود: کنگره هشت‌هزار شهید استان گیلان بستری برای بهره‌مندی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هویتی، بومی و محلی بود.» وی افزود که شعار «گیلان پرچمدار توحید، حماسه و مقاومت» نماد حقیقت وجودی مردم غیور استان است و کنگره زمینه‌ساز احیای هویت بومی و منطقه‌ای استان بوده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به تلاش دشمن برای تهاجم فرهنگی به گیلان، تأکید کرد: مردم این خطه همواره در برابر فشارها و توطئه‌ها ایستادگی کرده‌اند و افزود: دفاع مقدس دوم نشان داد اگر با همان نگاه توحیدی و اراده پولادین هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمن ایستادگی کنیم، ادعاهای پوشالی دشمن بار دیگر با شکست مواجه خواهد شد.

وی همچنین بر نقش نگاه جهادی و توحیدی که در برگزاری کنگره موج می‌زد تأکید کرد و گفت: جوانان امروز با تاسی از رزمندگان دفاع مقدس در پی تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند.

سردار دامغانی در بخش دیگری از سخنانش جنگ ترکیبی دشمن و تلاش برای ایجاد «جنگ ادراکی» علیه جمهوری اسلامی را مطرح و از هوشیاری و بصیرت مردم و همراهی نیروهای مسلح به‌عنوان عاملی برای خنثی‌شدن توطئه‌ها یاد کرد.

وی در پایان ولایت فقیه را متصل به نصرت الهی و مردم را متصل به ولایت فقیه محور اصلی قدرت ایران در برابر نظام سلطه توصیف کرد و افزود: این مؤلفه، خط اتصال انقلاب را به دولت مهدوی (عج) متصل خواهد کرد.

استمرار گشت‌های امنیتی و کشف سلاح

سرهنگ حسن امینی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت نیز در این نشست با اشاره به برگزاری مداوم گشت‌های امنیتی از آغاز «دفاع مقدس دوم» تا امروز، گزارشی از یکی از عملیات‌های اخیر ارائه کرد.

وی گفت در جریان بازرسی‌ها خودروی حامل سلاح جنگی توسط نیروی امنیتی بسیج کشف و تحویل مراجع ذی‌ربط شد.

سرهنگ امینی افزود: فرد متخلف در جریان بازداشت پیشنهاد رشوه ۷۰۰ میلیون ریالی را مطرح کرده بود که توسط مأمور امنیتی بسیج به‌صورت متعهدانه و سلحشورانه رد و فرد متخلف معرفی شد.

در پایان نشست، فرمانده سپاه قدس گیلان از نیروی امنیتی بسیج که در جریان توقف و کشف خودرو از پذیرش رشوه خودداری و وظیفه خود را انجام داده بود تقدیر و تجلیل کرد.