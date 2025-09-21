فیلم اینفومهر ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰ قهرمانی کشتی فرنگی ایران برای دومینبار در تاریخ تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت های جهانی پس از ۱۱ سال و برای دومین بار در تاریخ کشتی ایران قهرمان شد. برچسبها کشتی فرنگی تیم ملی کشتی فرنگی تیم ملی کشتی فرنگی ایران مطالب مرتبط ساروی: سختترین مسابقات را پشت سرگذاشتم؛ انتظار چنین حریفانی را نداشتم دور افتخار با پرچم ایران با چاشنی سالتو توسط سعید اسماعیلی برنامه روز پایانی مسابقات جهانی کشتی فرنگی؛چشم انتظار دو طلا و یک برنز روایت دست اول شبکه ۳ و ناکامی رسانههای معاند در انحراف شور ملی مدال برنز امیرمحمد کشتکار در زاگرب ضرب شد اینفومهر؛ عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای جهانی زاگرب ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر انقلاب
نظر شما