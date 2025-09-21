۳۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰

قهرمانی کشتی فرنگی ایران برای دومین‌بار در تاریخ

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت های جهانی پس از ۱۱ سال و برای دومین بار در تاریخ کشتی ایران قهرمان شد.

