به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ساروی پس از چهار سال توانست دوباره عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. او در این مدت البته افتخارات بزرگی کسب کرده بود از جمله مدال طلای المپیک پاریس اما در صحنه جهانی هنوز نتوانسته بود دوباره بر سکوی نخست بایستد. ساروی این انتظار طولانی را با یک امتیازگیری زودهنگام و پیروزی ۳ بر ۱ برابر آرتور سارگسیان در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات قهرمانی جهان در زاگرب، پایان داد.

ساروی پس از کسب عنوان قهرمانی در مسابقات جهانی زاگرب گفت: «به نظر من این تورنمنت اصلاً آسان نبود؛ یکی از هیجان‌انگیزترین و متنوع‌ترین مسابقاتی بود که در آن شرکت کردم. کشتی‌گیران جدیدی حضور داشتند و بعضی نفرات به فینال و شانس مجدد رسیدند که اصلاً انتظارش را نداشتم. سطح مسابقات خیلی بالاتر از چیزی بود که فکر می‌کردم.»

ساروی که در ۲۰۲۱ در اسلو قهرمان جهان شده بود، در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در بلگراد به مدال برنز رسید و هر بار در نیمه‌نهایی مغلوب شد. اما در المپیک پاریس با شکست آرتور الکسانیان (ارمنستان) به طلای المپیک دست یافت و سه‌بار متوالی هم قهرمان آسیا شد.

در زاگرب، در حالی‌که الکسانیان و گابریل روسیلو (کوبا) که سال ۲۰۲۳ ساروی را حذف کرده بود از گردونه خارج شدند، ساروی بی‌دردسر به فینال رسید و بر سکوی جهان ایستاد و مدال خوش رنگ طلا را از آن خود کرد.

دارنده مدال طلا جهان و المپیک در مورد حریفان خود اظهارداشت: «در این وزن، قهرمانان بزرگی همچون آرتور الکسانیان، روسیلو از کوبا و البته رقیب فینالم، آرتور سارگسیان که کشتی‌گیر بسیار توانمندی است حضور داشتند. اما با آمادگی خوبی که داشتم توانستم برنامه‌هایم را اجرا کنم و پیروز شوم. طبق برنامه‌ای که با مربیان داشتیم، حتی با اینکه بعضی رقبای مورد انتظارم به مراحل پایانی نرسیدند، با آنالیز خوبی که داشتیم توانستیم راهی فینال شویم. قبلاً دو بار با سارگسیان کشتی گرفته بودم و با استراتژی‌هایی که داشتیم، توانستم این بار هم او را شکست بدهم.»

اتحادیه جهانی در مورد نحوه کشتی گرفتن ساروی نوشت: «در فینال زاگرب، ساروی ۲۷ ساله با کشیدن دست و چرخش پشت، ۲ امتیاز گرفت. سپس با یک اخطار کم‌کاری نتیجه را ۳–۰ کرد. سارگسیان در تایم دوم در خاک قرار گرفت اما نتوانست حریف ایرانی خود را بچرخاند و در نهایت ساروی با مدیریت زمان برنده شد.

او که با سایت اتحادیه جهانی گفتگو کرده بود، درباره ناکامی‌های دو سال قبل افزود: «فکر می‌کنم در دو جهانی که برنز گرفتم، ضعف‌های فنی داشتم. توانستم آنها را قبل از المپیک برطرف کنم و این سطح را تا مسابقات امسال هم حفظ کردم. امیدوارم در تورنمنت‌های آینده پیشرفت کنم و مدال‌های بزرگ‌تری بگیرم.»