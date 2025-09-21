برنامه روز پایانی مسابقات جهانی کشتی فرنگی؛چشم انتظار دو طلا و یک برنز

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی، فرنگی کاران ایران در ۳ وزن پایانی از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امشب (یکشنبه) برای کسب ۲ مدال طلا و یک برنز به میدان می‌روند.

محمدمهدی کشتکار نماینده وزن ۶۳ کیلوگرم ایران است که برای کسب مدال برنز جهان باید به مصاف حریفان خود برود.

سعید اسماعیلی دارنده مدال طلای المپیک دومین فرنگی کار ایران در ۳ وزن پایانی است که برای کسب مدال طلای جهان در وزن ۶۷ کیلوگرم، به مصاف حسرت جعفراف آذربایجانی به روی تشک می‌رود.

آخرین نماینده ایران هم علیرضا مهمدی دارنده مدال نقره جهان و المپیک است که در فینال وزن ۸۷ کیلوگرم باید به مصاف الکساندر کوماروف صربستانی برود.