اینفومهر؛ عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای جهانی زاگرب

۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

بعد از ۱۱ سال انتظار، با درایت آقای رنگرز، تلاش کادر فنی و غیرت شیر بچه‌های کشتی‌گیر، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با اقتدار قهرمان جهان شد.

