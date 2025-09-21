طراح: سعید همتی کد خبر 6597026 https://mehrnews.com/x395Dc ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹ کد خبر 6597026 فیلم اینفومهر فیلم اینفومهر ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹ اینفومهر؛ عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای جهانی زاگرب بعد از ۱۱ سال انتظار، با درایت آقای رنگرز، تلاش کادر فنی و غیرت شیر بچههای کشتیگیر، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با اقتدار قهرمان جهان شد. کپی شد مطالب مرتبط قهرمانی کشتی فرنگی ایران برای دومینبار در تاریخ اگر رسانه نبود امروز «غزه» وجود نداشت؛ اتاق جنگ به سخنگو نیاز دارد ضرورت تعادل میان آزادی فردی و نظم اجتماعی برچسبها کشتی فرنگی تیم ملی کشتی فرنگی تیم ملی کشتی فرنگی ایران
