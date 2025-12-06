۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۰

اینفوگرافیک؛ وضعیت بحران آب در مشهد

مشهد- جمعیت پنج میلیون نفری مشهد در معرض بحران جدی آب شرب قرار دارد و در حق این شهر در واقع اجحاف شده است.

