استانها خراسان رضوی ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۰ دریافت تصاویر اینفوگرافیک؛ وضعیت بحران آب در مشهد مشهد- جمعیت پنج میلیون نفری مشهد در معرض بحران جدی آب شرب قرار دارد و در حق این شهر در واقع اجحاف شده است. برچسبها بحران آب مشهد آب شرب اینفوگرافیک اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط قامتی: مشهد با کسری آب بیش از ۵۵۰۰ لیتر بر ثانیه مواجه است داودی کیا:تنش آبی به همت تیپ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی تربت حیدریه کاهش یافت اسماعیلیان:تمام تلاش برای جلوگیری از جیرهبندی آب در مشهد ادامه دارد مظفری:مسئله آب خراسان رضوی نیازمند تصمیمهای جدی و هماهنگ است
نظر شما