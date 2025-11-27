قامتی: مشهد با کسری آب بیش از ۵۵۰۰ لیتر بر ثانیه مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قامتی در نشست مشترک مدیران عامل آب منطقهای و آب و فاضلاب استان و مشهد با معاون مدیریت بحران کشور با اشاره به وضعیت بحرانی آب شهر اظهار کرد: مشهد با کسری آب بیش از ۵۵۰۰ لیتر بر ثانیه در ماههای اخیر مواجه است و از مجموع ۱۲ طرح تعریفشده با اعتبار ۴۰۹۱ میلیارد تومان، تنها ۴۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: جمعیت ۵ میلیون نفری مشهد در معرض بحران جدی آب شرب قرار دارد و در حق این شهر اجحاف شده است.
همچنین رسول حسام، معاون ارشد سازمان مدیریت بحران کشور، در سفر به مشهد به همراه مدیرکل دفتر مدیریت پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و هیأت همراه، وضعیت پروژههای اضطراری تأمین آب شرب و بهداشت مشهد را بررسی کرد و اظهار داشت: هیچکدام از پروژههای تأمین آب مشهد نباید از دستور کار خارج شود.
در جریان این بازدید، طرحهای اضطراری آب شرب از آبخوانهای شرق و غرب مشهد، عملیات اجرایی سد و سامانه انتقال آب شوریجه، چاههای مناطق زاک، فرحآباد، ساغشک و صفیآباد، خط انتقال آب غرب و سامانه رصد و پایش منابع آب و فاضلاب مشهد مورد بررسی قرار گرفت.
حسام در جلسه جمعبندی این بازدیدها گفت: شفافگویی در تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای تأمین آب مشهد باید در اولویت قرار گیرد. ایستگاه پمپاژ شوریجه و تونل هزارمسجد بهعنوان اولویتهای اصلی تخصیص اعتبار معرفی شود. حفر چاهها نیز در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه نشست، محمدعلی نعمتنژاد، مدیرعامل آب منطقهای خراسان رضوی با ارائه گزارشی از پروژههای در دست اجرا برای تأمین آب شرب و بهداشت مشهد گفت: تجهیز ۴۰ حلقه چاه سایر ارگانها، حفاری و تجهیز ۳۰ حلقه چاه جدید، برقرسانی به ۶۵ حلقه چاه حفر شده، حفر و تجهیز ۵۰ حلقه چاه جابهجایی، بهسازی و مهندسی مجدد ۴۰ حلقه چاه در حال بهرهبرداری، احداث مخازن و اجرای خطوط انتقال به طول ۴۵ کیلومتر، در مجموع اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژههای تعریفشده ۱۸ هزار و ۵۰ میلیارد ریال است.
مدیران کشوری و استانی در پایان جلسه بر ضرورت شفافیت در گزارشدهی، اولویتبندی پروژههای حیاتی و همافزایی دستگاهها برای رفع بحران تنش آبی مشهد تأکید کردند.
