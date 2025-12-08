استانها خراسان رضوی ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۱ اینفوگرافیک؛ انجام ۳۴۱ عملیات اطفای حریق و نجات در مشهد مشهد- ۳۴۱ عملیات اطفای حریق و نجات در هفته اول آذرماه توسط سازمان آتش نشانی مشهد انجام شد. برچسبها آتش نشانی مشهد عملیات سازمان آتشنشانی مشهد آتش سوزی مشهد اینفوگرافیک استانها اینفوگرافیک مطالب مرتبط باخدا:مادر و کودک از حریق منزل مسکونی در مشهد نجات یافتند باخدا: حادثه آتشسوزی در انبار کاشی و سرامیک مشهد یک مصدوم بر جا گذاشت نجمی:حریق مرگبار در منزل ویلایی مشهد؛ یک کودک فوت کرد باخدا:حریق یک رستوران در مشهد مهار شد باخدا: حریق یک هتل واقع در اندرزگو مشهد مهار شد
