۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

باخدا: حادثه آتش‌سوزی در انبار کاشی و سرامیک مشهد یک مصدوم بر جا گذاشت

مشهد- مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از وقوع حریق در کانکس نگهبانی و پالت‌های انبار کاشی و سرامیک در محدوده کشاورز خبر داد که به مصدومیت نگهبان مجموعه منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: ساعت ۳:۱۰ بامداد جمعه (۷ آذر ۱۴۰۴)، حریق انبار کاشی و سرامیک در بلوار کشاورز به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه‌های ۱۲، ۱۴ و ۲۱ به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد تصریح کرد: در این حادثه نگهبان مجموعه دچار سوختگی در ناحیه دست‌ها شده بود که به نیروهای اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.

وی با اشاره به این حادثه، به تمامی واحدهای صنفی و انبارها خاطرنشان کرد: نصب سیستم‌های اعلام و اطفای حریق و بازدید دوره‌ای از تجهیزات برقی می‌تواند از بروز چنین حوادثی پیشگیری کند.

