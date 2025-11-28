به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: ساعت ۳:۱۰ بامداد جمعه (۷ آذر ۱۴۰۴)، حریق انبار کاشی و سرامیک در بلوار کشاورز به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه‌های ۱۲، ۱۴ و ۲۱ به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد تصریح کرد: در این حادثه نگهبان مجموعه دچار سوختگی در ناحیه دست‌ها شده بود که به نیروهای اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.

وی با اشاره به این حادثه، به تمامی واحدهای صنفی و انبارها خاطرنشان کرد: نصب سیستم‌های اعلام و اطفای حریق و بازدید دوره‌ای از تجهیزات برقی می‌تواند از بروز چنین حوادثی پیشگیری کند.