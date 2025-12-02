باخدا:مادر و کودک از حریق منزل مسکونی در مشهد نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: وقوع حریق در طبقه سوم یک منزل مسکونی واقع در حر عاملی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی مشهد افزود: بلافاصله تیم نجات و حریق از ایستگاههای ۱۰ و ۵۱ به محل اعزام شده و عملیات اطفای حریق و نجات را آغاز کردند.
وی تصریح کرد: در این حریق یک مادر و یک کودک مبتلا به سندروم داون در داخل واحد مسکونی محبوس شده بودند که توسط همکاران ما به سرعت شناسایی و به محیطی امن منتقل شدند.
به گفته باخدا، این حریق بدون صدمات جانی در کوتاهترین زمان ممکن اطفا شد و از گسترش آن پیشگیری به عمل آمد.
نظر شما