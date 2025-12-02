  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

باخدا:مادر و کودک از حریق منزل مسکونی در مشهد نجات یافتند

باخدا:مادر و کودک از حریق منزل مسکونی در مشهد نجات یافتند

مشهد- مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد از نجات یک مادر و کودک از حریق طبقه سوم یک منزل مسکونی در محدوده حر عاملی مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: وقوع حریق در طبقه سوم یک منزل مسکونی واقع در حر عاملی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: بلافاصله تیم نجات و حریق از ایستگاه‌های ۱۰ و ۵۱ به محل اعزام شده و عملیات اطفای حریق و نجات را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: در این حریق یک مادر و یک کودک مبتلا به سندروم داون در داخل واحد مسکونی محبوس شده بودند که توسط همکاران ما به سرعت شناسایی و به محیطی امن منتقل شدند.

به گفته باخدا، این حریق بدون صدمات جانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطفا شد و از گسترش آن پیشگیری به عمل آمد.

کد خبر 6675383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها