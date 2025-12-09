نجمی:حریق مرگبار در منزل ویلایی مشهد؛ یک کودک فوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: ساعت ۲۰:۳۰ شامگاه سه شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴، حریق در طبقه اول یک منزل ویلایی دو طبقه واقع در پورسینا ۴۰ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

مدیر منطقه ۲ و سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۴۱ و ۵۶ به محل اعزام شده و عملیات اطفای حریق و نجات را آغاز کردند.

وی با بیان جزئیاتی تلخ تصریح کرد: در این حریق چهار کودک زیر ۶ سال در محل محبوس شده بودند.

نجمی گفت: متأسفانه یکی از این کودکان جان خود را از دست داد و وضعیت دو کودک دیگر نیز بسیار وخیم گزارش شده است.

مدیر منطقه ۲ و سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد با ابراز تأسف عمیق از این فاجعه، خطاب به همه خانواده‌ها هشدار داد: هرگز کودکان را در منزل، حتی برای دقایقی کوتاه، تنها رها نکنید. این بی‌دقتی می‌تواند در کمتر از چند دقیقه به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر تبدیل شود.