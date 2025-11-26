  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۴

باخدا: حریق یک هتل واقع در اندرزگو مشهد مهار شد

باخدا: حریق یک هتل واقع در اندرزگو مشهد مهار شد

مشهد- مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد از مهار حریق آشپزخانه یک هتل واقع در خیابان اندرزگو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا گفت: حریق آشپزخانه یک هتل واقع در اندرزگو ۱۸ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و متعاقب آن بلافاصله آتش نشانان و خودروهای اطفای حریق از ایستگاه‌های ۱، ۳۲ و ۲۴ در محل حاضر شده و عملیات اطفا را آغاز کردند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: این حریق فاقد مصدوم یا محبوس‌شده بود، اما یک بانوی حاضر در محل دچار دود گرفتگی خفیف شده بود.

وی خاطرنشان کرد: حریق به طور کامل مهار شد و آتش نشانان پس از اطمینان از عدم گسترش آتش، محل را ترک کردند.

علت بروز این حریق در دست بررسی است.

کد خبر 6669703

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها