باخدا: حریق یک هتل واقع در اندرزگو مشهد مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا گفت: حریق آشپزخانه یک هتل واقع در اندرزگو ۱۸ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و متعاقب آن بلافاصله آتش نشانان و خودروهای اطفای حریق از ایستگاه‌های ۱، ۳۲ و ۲۴ در محل حاضر شده و عملیات اطفا را آغاز کردند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: این حریق فاقد مصدوم یا محبوس‌شده بود، اما یک بانوی حاضر در محل دچار دود گرفتگی خفیف شده بود.

وی خاطرنشان کرد: حریق به طور کامل مهار شد و آتش نشانان پس از اطمینان از عدم گسترش آتش، محل را ترک کردند.

علت بروز این حریق در دست بررسی است.